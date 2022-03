Weltbank-CEO: „Haben alle Operationen in Russland gestoppt“

Entwicklungshilfe ist ein Knochenjob, sagt Weltbank-CEO Axel van Trotsenburg. Fortschritte wechseln sich ab mit Gewalt und Unruhen. Der Ukraine-Krieg wird die Weltbank länger beschäftigen.

Die „Presse“: Gibt es Weltbank-Sanktionen gegen Russland?

Axel van Trotsenburg: Es gibt bei uns keinen Sanktionsmechanismus. Aber wir haben in Russland seit der Krim-Annexion 2014 keine Finanzzusagen mehr gemacht. Wir haben jetzt auch alle sonstigen Operationen in Russland gestoppt, das betrifft vor allem analytische Arbeit. Wir haben in Russland ein Büro, alle ausländischen Kollegen sind von dort abgezogen worden. Dasselbe gilt für Belarus.

Und was tut die Weltbank, um der Ukraine zu helfen?

Der Bedarf ist sehr groß. Wir haben in Rekordzeit ein Budgethilfepaket von 723 Millionen Dollar geschnürt, es enthält unter anderem Garantien von Schweden und den Niederlanden, Zuschüsse von fünf Ländern und eine Parallelfinanzierung vonseiten Japans. Das wird der Regierung helfen, wichtige Dienstleistungen für die ukrainische Bevölkerung zu erbringen, darunter Löhne für Krankenhauspersonal, Renten für ältere Menschen und Sozialprogramme für Bedürftige.

Braucht die Ukraine nicht weit mehr Geld?

Wir bereiten weitere Operationen vor und sind bereit, an die drei Milliarden Dollar zu geben. Es ist schon sehr beeindruckend, was die ukrainische Regierung unter schwierigsten Bedingungen leistet. Wir haben Kreditzusagen gemacht, weil wir an die Unabhängigkeit und die Freiheit der Ukraine glauben. Deshalb sind wir auch bereit, sie voll zu unterstützen.

Wird auch der Rest der Welt Geld brauchen, um mit gestiegenen Energiepreisen und teurem Getreide fertig zu werden? Dazu kommen noch Millionen Vertriebene aus der Ukraine.

Was die Flüchtlinge betrifft, ist es schwer, Prognosen zu treffen. Wir haben viel Erfahrung mit der Arbeit mit Flüchtlingen, und wir haben schon Anfragen bekommen, was technische Hilfe, aber auch was finanzielle Unterstützung betrifft. Die Preise für Energie und für Getreide sind ein großes Thema, das die ganze Welt betrifft. Es hat schwere Konsequenzen für Entwicklungsländer. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine 400 Millionen Menschen ernährt.

Wie werden Sie helfen?

Nicht nur die Länder, die direkt von der Ukraine Getreide einkaufen, sind betroffen, wenn die Importe gedrosselt werden. Auch andere arme Länder drohen Zahlungsbilanzprobleme zu bekommen, wenn wegen des Krieges die Preise steigen. Die ärmsten Länder und die ärmsten Menschen in allen anderen Ländern sind am stärksten von hohen Lebensmittelpreisen betroffen. Wir bewerten gerade die Lage und werden bald Zusatzoperationen vorbereiten, um diese Preiseffekte zu lindern.

In Afrika gab und gibt es auch bisher Hunger. Mit dem Klimawandel wird es in manchen Regionen schwieriger, Landwirtschaft zu betreiben. Braucht es nicht Investitionen in eine nachhaltige Lebensmittelversorgung?

Heute geben wir fast die Hälfte unserer Kreditzusagen in Afrika. Das sind ungefähr 30 Milliarden Dollar pro Jahr und um vieles mehr als noch vor 20 Jahren, als nur 15 Prozent der gesamten Zusagen nach Afrika gingen. Wir haben in allen Ländern dezentralisiert, wir haben Mitarbeiter in den Ländern, die eng mit der Bevölkerung, den Institutionen, den NGOs und anderen Partnern zusammenarbeiten. Natürlich liegt der Fokus darauf, nachhaltige Strukturen zu schaffen und die Versorgung langfristig zu garantieren. Und auch Gruppen wie etwa Frauen besserzustellen. Viel lange und harte Knochenarbeit passiert, wenn die Kameras nicht gerade mitfilmen. Das ist auch bei Covid-19 so. Es ist wichtig, die Menschen mit Impfstoffen zu versorgen – aber auch, ein gutes Gesundheitssystem aufzubauen.

Wie erfolgreich waren Sie bisher mit dem Aufbau von Strukturen?

Der Fortschritt ist sehr gemischt. In Äthiopien etwa haben wir riesige Fortschritte in der Agrarproduktion gemacht. Aber man hat gesehen, wie vulnerabel die Fortschritte sind, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Man sieht erfolgreiche Ansätze, die sich mit zunehmender Gewalt abwechseln. Unsere große Sorge in der Sahelzone und am Horn von Afrika ist, dass sich dort eine eskalierende Fragilität zeigt. Letztes Jahr: Bürgerkrieg in Äthiopien, Putsch im Sudan, Putsch in Tschad, in Mali, in Burkina Faso. Und sehr viel al-Qaida. Gewalt und politische Unsicherheit sind riesige Dämpfer für die Entwicklung. Die Weltbank verfolgt aber eine langfristige Entwicklungsperspektive und bleibt in all diesen Ländern aktiv.

War das letzte Jahr konfliktreich?

Wir sind zunehmend in Ländern engagiert, die von Konflikten betroffen sind. Die letzten zwölf Monate waren extrem schwierig, nicht nur in Afrika. Es hat mit dem Putsch in Myanmar angefangen. Dann war Afghanistan, wo wir riesige Operationen wegen der Taliban abbrechen mussten.

Kann man mit fragilen Staaten überhaupt zusammenarbeiten?

Man soll nicht aus einer Enttäuschung schlussfolgern, dass man gar nichts machen kann. Man muss systematisch weiterarbeiten. Nehmen Sie Korruption, da sind wir extrem streng. Das Geld wird bis zum letzten Groschen verfolgt. Gibt es Korruption, wird das geahndet. Firmen werden identifiziert und auch bestraft. Wir haben keine eigene Jurisprudenz, aber wir können sie bei den Behörden melden. Und selber können wir sie auf eine schwarze Liste setzen. Es ist wichtig, dass wir in fragilen Ländern vor Ort bleiben. Der Trend ist, dass ein großer Teil der extremen Armut bald in diesen Ländern konzentriert sein wird.

Wie nehmen Sie Konkurrenz zwischen China und dem Westen auf dem afrikanischen Kontinent wahr, von der öfter die Rede ist?

Wir haben seit über 40 Jahren mit China zusammengearbeitet und waren entscheidend involviert, den Übergang des Landes zur Marktwirtschaft zu unterstützen. Die Chinesen haben sehr viel von der Weltbank an Ratschlägen übernommen. Dieses Engagement versuchen wir auch zu fördern, wenn die Chinesen in Entwicklungsländern sind. Wir befürworten, dass so öffentlich und transparent wie möglich gearbeitet wird. Unsere Empfehlung ist: Mache, was wir machen! Veröffentliche alle Informationen und alle Bedingungen bei Finanzierungen! Das muss gelebt werden, da ist noch viel zu tun.

Welche Motive verfolgen Länder mit Investitionen in Afrika?

Das wichtigste ist, dass die Operationen im langfristigen Interesse der Staaten selbst sind. Afrika ist extrem wichtig für viele Länder, wenn es um Rohstoffe geht. Neben den traditionellen Geberländern gibt es eine rege und steigende Aktivität von China, aber auch von Indien und arabischen Ländern.