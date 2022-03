Cécile McLorin Salvant: Ein Album über Geister

Cécile McLorin Salvant präsentiert am 15. März im Wiener Konzerthaus „Ghost Song“: ein buntes Konzeptalbum, das in grauen Zeiten wie Medizin wirkt. Mit der „Presse“ sprach sie über Kate Bush, Bert Brecht und ihre Hobbys, das Zeichnen und Sticken.

Das sechste Album der wohl größten Jazzsängerin der jungen Generation beginnt mit geisterhaften A-cappella-Gesängen, dann schraubt sich die markante Stimme in stürmische Höhen: „I'm Cathy, I've come home, I'm so cold, let me in your window.“ Es ist das verträumte „Wuthering Heights“, mit dem einst Kate Bush die wüste Ära des Punk mit ein wenig Feenstaub benetzt hat. „Meine ältere Schwester hat mich auf dieses Lied aufmerksam gemacht, als ich 16 war“, erzählt McLorin Salvant der „Presse“: „Ich liebte das Buch von Emily Brontë, und das Kate-Bush-Lied war gleich die ideale Ergänzung dazu. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, weil es darin spukt.“

Es ist die ideale Eröffnungsnummer ihres Konzeptalbums „Ghost Song“. Das Titellied ist schon ein paar Jahre alt. Je mehr Zeit verging, desto wichtiger wurde ihr „Ghost Song“, dieses kleine widerständige Stück, in dem sich die Protagonistin gegen den Verlust einer Liebe stemmt. Am Ende bleibt eine hübsche Vision. „My pride is my only company, my pride will get the best of me, I'll dance with the ghost of our love.“ Dazu perlt das Klavier von Sullivan Fortner, ihrem wichtigsten musikalischen Partner.

„Die sich durchs Album ziehenden Themen sind Erinnerung, Nostalgie und Imagination, alles Dinge, denen man in den letzten beiden Jahren gut nachgehen konnte“, sagt McLorin Salvant. Es ist ihr erstes Album mit mehr Eigenkompositionen als Coverversionen. Zudem ist jedes Lied anders instrumentiert. „Mir ging es darum, die Farbpalette einmal richtig auszureizen. Auch beim Gesang. Ich musste beim Komponieren nicht an meine Band denken, weil wir ja ohnehin nicht spielen konnten. So konnte ich mir einmal etwas Neues ausdenken.“