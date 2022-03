Nato-Truppen in Bratislava plötzlich willkommen

Das Meinungsklima hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs radikal gewandelt. Der eher russlandfreundliche Anrainerstaat der Ukraine empfängt neben den Flüchtlingen auch ausländische Soldaten mit offenen Armen.

Selbst in der Slowakei hat Wladimir Putin Anhänger und traditionelle „Russland-Versteher“ vor den Kopf gestoßen. In dem Nato-Land, das sowohl an die Ukraine als auch an Österreich grenzt, hat der Schock über Putins Krieg eine radikale Kehrtwende ausgelöst. Besonders dramatisch illustrieren das Umfragen, die kurz vor und kurz nach dem Angriff auf die Ukraine durchgeführt wurden. Eine klare Mehrheit spricht sich neuerdings für die Stationierung von Tausenden Nato-Soldaten aus.

Noch vor wenigen Wochen hatten sich fast alle Regierungspolitiker aus Angst vor der öffentlichen Meinung um klare Aussagen herumgedrückt, und die Opposition trat geschlossen gegen die Präsenz ausländischer Truppen auf. Plötzlich ist alles anders. Nicht nur werden die 2000 Nato-Soldaten von einer deutlichen Mehrheit willkommen geheißen, sondern auch die Flüchtlinge aus dem Nachbarland – keine Selbstverständlichkeit in dem eher migrationsskeptischen Klima.