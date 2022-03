Als Gerhard Schröder 2004 seinen 60. Geburtstag mit einem rauschenden Fest beging, kamen in Hannover Krethi und Plethi zusammen, um den Jubilar hochleben zu lassen.

Ob sie einen Kasatschok aufs Parkett hinlegten, ist nicht kolportiert. Sehr wohl aber, dass sich Schröders Männerfreund aus Moskau mit einem speziellen Geschenk einstellte. Ein Kosakenchor brachte dem deutschen Kanzler, dem „Genossen der Bosse“, ein Ständchen dar. Später war Wladimir, der Großherzige, dem Ehepaar Schröder sogar bei der Adoption zweier russischer Kinder behilflich: Putin, der Pate. Mittlerweile hält „Gazprom Gerd“ bei Ehefrau Nummer fünf, doch die Männerfreundschaft hält selbst politischen Zerreißproben stand.

In Deutschland – und überall in der freien Welt – hat sich das Blatt gewendet: Russische Kultur ist out, ukrainische in. Auf dem Maidan in Kiew ertönte neulich zum Auftakt eines Solidaritätskonzerts des Kyiv Classic Orchestra die Nationalhymne und zum Abschluss die Europahymne, Beethovens „Ode an die Freude“. Die Musiker, in Wintermänteln und Jacken gehüllt, trotzten sogar einem Fliegeralarm. Und in Odessa schmetterte jüngst der Opernchor vor der Oper den Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“.

Starke Töne, starke Gesten. Nur im Kreml dröhnt womöglich Wagners Götterdämmerung – und viel russischer Moll. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2022)