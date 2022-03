Bestzeiten mit politischer Botschaft

Das Haas-Team überzeugte nicht nur mit Konsequenzen auf den Ukraine-Krieg, sondern auch mit Topzeiten bei den finalen Testfahrten in Bahrain. Mick Schumacher, 22, strahlt – und hofft.

Natürlich, es waren nur zwei Trainingszeiten. Doch wenn es etwas gibt, das in der Welt des Motorsports aufhorchen lässt, dann sind es Bestzeiten absoluter Nachzügler. Also staunte die Formel 1, als das Haas-Team mit dem Dänen Kevin Magnussen (er ersetzt den Russen Nikita Masepin) die schnellste Zeit auf den Grand-Prix-Circuit von Sakhir knallte. Der Däne war am Freitag mit 1:33,207 Minuten der Schnellste. Auch Mick Schumacher durfte jubeln, der Sohn der PS-Ikone war am Samstag Zweiter – und all das auf der Strecke, auf der die WM-Saison 2022 starten wird.