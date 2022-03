Israel als Hafen für russische Oligarchen?

Die Kritik wächst, weil Israel bisher keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat.

Wegen seiner Haltung in der Ukrainekrise gerät Israel zunehmend unter Druck von- seiten der USA. Zwar hat Israels Regierung Russlands Invasion in die Ukraine mehrfach verurteilt; dazu haben sich in den vergangenen Tagen Dutzende israelische Hightech-Firmen aus Russland zurückgezogen.



Doch hat Israel sich bisher nicht den Sanktionen angeschlossen, die die USA, die EU und andere westliche Staaten gegen Russland verhängt haben. Zudem häufen sich Berichte, dass jüdisch-russische Oligarchen, von denen manche auf den westlichen Sanktionslisten stehen, sich nach Israel zurückziehen.