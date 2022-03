Die große Flucht Richtung Westen steht der EU noch bevor

Die EU-Staaten haben keine Verteilung der Flüchtlinge vereinbart. Fühlt sich ein Land überlastet, hat es aber auch keine Möglichkeit, Menschen abzuweisen.

Noch ist die größte Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs größtenteils auf die unmittelbaren Nachbarstaaten der Ukraine beschränkt. Von den bis dato insgesamt 2,8 Millionen Menschen, die vor dem russischen Überfall auf ihrer Heimat geflohen sind, waren zu Wochenbeginn knapp 1,8 Millionen in Polen registriert – womit das Land binnen zwei Wochen zum weltweit viertgrößten Zufluchtsort für Flüchtlinge aufgerückt ist. In den anderen EU-Anrainerstaaten Slowakei, Ungarn und Rumänien haben sich rund 540.000 Ukrainer in Sicherheit gebracht.

Neben der humanitären Dimension sieht sich die EU nun auch mit einer gigantischen logistischen Herausforderung konfrontiert: Wie soll die Weiterreise der Geflüchteten in den Westen der EU organisiert und bewältigt werden. Denn je länger der Krieg andauert, desto klarer wird es für die Betroffenen, dass an eine rasche Rückkehr nach Hause nicht zu denken ist – und desto dringlicher die Suche nach dauerhaften Möglichkeiten zur Unterbringung.