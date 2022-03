Wenn Kunstschätze zu Kriegsopfern werden

Eine Christusstatue aus dem 15. Jahrhundert wird von der armenischen Kirche in Lemberg an einen sichereren Ort gebracht.

In den Museen, Kirchen und Altstädten der Ukraine rüstet man sich vor russischen Angriffen. Seit jeher versuchen Invasoren, kulturelle Identität auszulöschen. Aber oft genug leisten die Überfallenen ideenreichen Widerstand.

Nein, Christo war nicht hier. Aus traurigem Anlass ist der Neptun auf dem Marktplatz von Lemberg eingepackt. Nur sein Dreizack lugt hervor, über der Hülle aus Schaumstoff und feuerfesten Planen. So wie der wehrlose Wassergott wurden viele barocke Statuen in der Altstadt für den Fall eines russischen Angriffs in aller Eile gepanzert. Nicht gegen direkten Beschuss, aber doch gegen Granatsplitter, Schockwellen und Brand. Denkmalschützer und Bauunternehmen haben die Arbeiten aus privaten Spenden organisiert. Sie haben Glasfenster mit Holz verschalt und Altäre abgebaut, wie schon im Ersten Weltkrieg.

Im Nationalmuseum sind die Wände kahl, die Gemälde wurden in Kartons gepackt und in Keller verfrachtet (um sie aufs Land oder über die Grenze in Sicherheit zu bringen, ist es schon zu spät). So machte man es auch in den Museen in Kiew. Und in Odessa, wo die Direktorin noch kurz vor der Invasion einen Tag der offenen Tür organisiert hatte. Die Besucher standen Schlange, als wollten sie sich verabschieden, die Schätze ihrer Stadt noch einmal sehen.