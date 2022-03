Ukraine: Trügerische Hoffnung auf Waffenruhe

Vera Tsyghanova, 76, raucht eine Zigarette vor ihrem Haus in Irpin, das bei einem russischen Luftangriff beschädigt worden ist.

Die Lage in den ukrainischen Städten ist verzweifelt. Kiew verhandelt mit Moskau über ein Ende der Angriffe. Eine Feuerpause könnte auch Russlands Militär nützen - doch sie wäre dann die Ruhe vor dem nächsten Sturm.

Die Fensterscheiben sind geborsten, die Wände des Hochhauses von gewaltigen schwarzen Brandmalen übersät. Auf der Straße liegen Trümmer. Die Bilder, die am Montag aus dem Kiewer Viertel Obolon kommen, zeigen die verheerenden Folgen eines russischen Luftangriffes. Ein neunstöckiges Gebäude wurde getroffen. Mindestens zwei Menschen kamen nach ukrainischen Angaben ums Leben. Russland wiederum berichtete von einem ukrainischen Raketenangriff auf die von Separatisten kontrollierte Stadt Donezk. Dabei seien 20 Menschen getötet worden. Kiew wies diese Angaben zurück. Während Russlands Streitkräfte ihre Attacken auf zahlreiche ukrainische Städte fortsetzten, startete am Montag eine neue Verhandlungsrunde zwischen Vertretern Kiews und Moskaus. Die Videokonferenz dauerte mehrere Stunden. Dann wurden die Gespräche unterbrochen. Sie sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Zentraler Punkt: Unter welchen Umständen kann eine Waffenruhe vereinbart werden?

Suche nach Waffenruhe

Die humanitäre Lage in der Ukraine wird immer prekärer. Nicht nur die Hauptstadt war am Montag Ziel russischer Attacken mit Kampfflugzeugen und Raketen.