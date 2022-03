Brunner: Ende für russisches Gas „nicht sehr realistisch“

Finanzminister Brunner bezweifelt, dass Pläne der EU-Kommission, noch heuer zwei Drittel des russischen Gases zu ersetzen, umsetzbar sind. Die wiederum erklärt, dass Österreich noch mehr einsparen sollte.

Der vorige Woche unter großem PR-Getöse präsentierte Plan der Europäischen Kommission, wonach die Mitgliedstaaten der Union noch heuer zwei Drittel der russischen Erdgasimporte ersetzen könnten, stößt auf immer mehr praktische Hindernisse.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) übte am Montag vor Beginn des Treffens der Euro-Gruppe deutliche Kritik an diesem Vorbringen der Kommission. „Sehr realistisch scheint mir das nicht zu sein“, sagte Brunner bei einer Pressekonferenz. Diese schnelle Abkehr von russischem Gas sei „ganz schwierig, weil es keine konkreten Ziele“ in der schriftlichen Mitteilung der Kommission vom Dienstag der vergangenen Woche gebe.