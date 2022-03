Die Hilfsbereitschaft im ärmsten Land Europas

Eine der vielen Notunterkünfte für Flüchtlinge in einer Sporthalle in der moldauischen Hauptstadt Chisinau.

Das Auswandererland Moldau zieht plötzlich mehr Menschen an, als es eigentlich verkraften kann und empfängt sie dennoch mit offenen Armen.

Ein kalter Wind streicht in Palanca über die Schneereste auf den fahlgrauen Feldern. Fröstelnd, aber lächelnd trägt die Frau mit der Pudelmütze ihre haarige Gefährtin am Schlagbaum vorbei über die ukrainisch-moldauische Grenze. „Fanta ist wie ich ein Flüchtling aus Kiew“, stellt Victoria ihre vierbeinige Begleiterin als „meine Seele“ vor. Drei Tage habe sie in Kiew mit ihrer treuen Hündin im Bunker ausgeharrt, erzählt die junge Designerin: „Es war für mich eine schwierige Entscheidung, zu gehen. Aber es ging darum, mein Leben zu retten.“

Erst habe sie ihre zehntägige Flucht-Odyssee in ein Dorf im Oblast Odessa verschlagen: „Aber dort merkte ich bald, dass auch Odessa kein sicherer Ort mehr ist. Als auch noch das AKW in Saporischja angegriffen wurde, sagten die Freunde in London: Victoria, bitte schau zu, dass du da rasch rauskommst.“ An der Grenze zu Polen sei der Andrang zu groß, die nur 50 Kilometer von Odessa entfernte moldauische Grenze ohnehin die nächste gewesen: „Über die Moldau kommt man im Moment am leichtesten aus der Ukraine raus.“

Ausgerechnet ein von Abwanderung und Bevölkerungsschwund geplagtes Land wird nun zum Flüchtlingshort. Über 300.000 Menschen aus der Ukraine haben seit Kriegsausbruch in dem mit 2,5 Millionen Einwohner kleinsten Nachbarland Zuflucht gesucht. Mit mehr Hilfesuchenden ist zu rechnen: Bei einer Intensivierung der Kämpfe um das nahe Odessa dürfte sich der Flüchtlingsandrang im ärmsten Land Europas noch deutlich verstärken.