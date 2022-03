Warum „Testen, testen, testen“ obsolet ist

Mehr Tests bedeuten nicht zwangsläufig mehr epidemiologischen Nutzen. Bei der Eindämmung der Ausbreitung des Virus kommt es nicht darauf an, wie viele Personen getestet werden, sondern welche Personengruppen.

Auch über den März hinaus bleiben zehn Tests pro Monat für die gesamte Bevölkerung kostenlos – fünf PCR- und fünf Antigen-Schnelltests, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag mitteilte. Damit wird zwar der Möglichkeit unbegrenzter Testungen (mit Ausnahmen für Risikogruppen) ein Riegel vorgeschoben, aber wer sich zweimal pro Woche lassen will, darf das auch künftig machen. Mit dieser Anpassung setzt Österreich im Wesentlichen den bisherigen Weg fort, der von zahlreichen Gesundheitsexperten kritisiert wird, weil die Strategie „Testen, testen, testen“ nicht (mehr) effizient ist.

Aber warum? Was soll falsch daran sein, so viele Personen wie möglich so häufig wie möglich zu testen, um unbewusst Infizierte rasch zu ermitteln, zu isolieren und ihre Umgebung vor Ansteckungen zu schützen – selbst dann, wenn der Großteil der Tests negativ ausfällt? Denn die positiv Getesteten wären ansonsten unerkannt geblieben, weil sie keine oder keine Covid-19-spezifischen Symptome zeigen, und hätten möglicherweise andere infiziert. Oder?

Nein, sagt Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems. „Das Problem an dieser Theorie ist, dass sie nicht aufgehen wird. Die intuitive Annahme, wonach mehr positive Befunde mehr gesundheitlichen bzw. epidemiologischen Nutzen bedeuten, ist eines der größten Missverständnisse von Screenings.“

Für ein erfolgreiches Screening-Programm sei nicht die Summe der getesteten Personen ausschlaggebend, sondern das gezielte und regelmäßige Testen einzelner Gruppen – mit dem Ziel, einerseits Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen; und andererseits durch eine frühe Erkennung der Infektion schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.

Alles andere, also das Testen symptomatischer Personen, fällt in die Kategorie diagnostisches Testen. „Diese zwei Zugänge werden in der öffentlichen Debatte ständig vermischt, weil für beide die gleichen Tests verwendet werden, nämlich PCR oder Antigentests“, so Gartlehner. „Dabei handelt es sich um verschiedene Konzepte.“