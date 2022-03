Golf: Straka löst Wiesberger als Nummer eins ab

Austro-Amerikaner Sepp Straka zeigte sich mit Platz neun beim Players Championship vor dem Masters weiter in Topform.

Sepp Strakas Erfolgsschwung auf der PGA-Tour hält weiter an. Zwei Wochen nach dem historischen Premierensieg markierte der 28-Jährige nun mit Platz neun beim hochkarätigen Players Championship, inoffiziell wird das mit 20 Millionen Dollar dotierte Turnier als fünftes Major gehandelt, das Topergebnis eines Österreichers (bisher Bernd Wiesberger 2017 als Zwölfter). Als Lohn wartet neben 525.000 Dollar Preisgeld der Vorstoß in der Weltrangliste bis auf Rang 69 (zu Jahresbeginn noch 214), damit löst Straka Wiesberger (71. nach Platz 57 in Südafrika am Wochenende) als heimische Nummer eins ab.

Den mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Sieg in Ponte Vedra Beach, Florida, sicherte sich nach Wetterkapriolen am Montag der Australier Cameron Smith mit dem Gesamtscore von 275 Schlägen (13 unter Par). Straka kam nach sechs Birdies bei nur einem Bogey am Schlusstag auf 281 Schläge (-7), ohne Wasserlandungen auf dem berühmten Inselgrün Nummer 17 (der Ire Shane Lowry notierte hier ein Hole-in-one) in Runde drei wäre sogar noch mehr möglich gewesen.

Straka präsentiert sich jedenfalls pünktlich für ein Highlight in Hochform, denn das Ticket für das Masters (ab 7. April) hat er mit dem Sieg beim Honda Classic bereits gelöst. Für den Austro-Amerikaner ist der erste Abschlag in Augusta zudem besonders speziell, weil seine Familie mütterlicherseits aus Georgia stammt und er auf der dortigen Universität für das College-Team gespielt hat. Für das nächstwöchige WGC Match Play der Top 64 der Welt muss Straka indes ebenso wie Wiesberger auf Absagen hoffen.

(swi)