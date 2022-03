Peru öffnet nach zwei Jahren seine Schulen wieder

Der Präsenzunterricht war im März 2020 wegen der Corona-Pandemie

ausgesetzt worden.

In Peru hat am Montag erstmals seit zwei Jahren der Präsenzunterricht an Schulen wieder begonnen. Die rund 4,2 Millionen Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen und drei Millionen an privaten Schulen würden bis 28. März schrittweise in die Klassenzimmer zurückkehren, teilte das Bildungsministerium auf Twitter mit. Wegen der Corona-Pandemie war der Präsenzunterricht am 16. März 2020 ausgesetzt worden.

Im Jänner hatte mit Blick auf die Wiederöffnung der Schulen eine Impfkampagne für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren begonnen. Peru weist laut einer AFP-Zählung mit mehr als 6400 Todesfällen pro eine Million Einwohner die weltweit höchste Corona-Todesrate auf.

(APA/AFP)