Berliner Modewoche beginnt mit Schweigeminute für die Ukraine

In Berlin haben die Laufstegschauen der Modewoche begonnen. Der Auftakt stand ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs.

Bei der Berliner Modewoche haben die großen Laufstegschauen begonnen. Zum Auftakt zeigte die finnische Designerin Sofia Ilmonen ihre Entwürfe im Kraftwerk.

Nach einer abschreckend unpolitischen Modewoche in Mailand, und immer mehr werdenden politschen Stellungnahmen in Paris, scheint die Modewelt nun in der politischen Realität angelangt, denn der Abend stand auch vor allem unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. Russland hat das Land vor fast drei Wochen angegriffen.

Am Montagabend wurde auf der Fashion Week mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert. Mit einer stillen Auktion sollen zudem Spenden für die Caritas gesammelt werden, wie die Veranstalter der Mercedes-Benz Fashionweek angekündigt hatten. Auch in den kommenden Tagen sind weitere Solidaritätszeichen mit der Ukraine geplant. Online findet eine Auktion ausgewählter Stücke der teilnehmenden Designer zugunsten der Caritas statt.

„Mode ist politisch“

Die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD begrüßte, dass die Modewoche trotz des Kriegs in der Ukraine stattfinde. „Die Mode ist immer auch politisch“ meinte sie. Auch die Fashionweek sei deswegen politisch und als Zeichen des Zusammenhalts zu verstehen.

Die Berliner Modewoche findet zweimal jährlich statt und vereint mehrere Veranstaltungen unter einem Dach. Zum Auftakt der großen Laufstegschauen kamen am Montagabend unter anderem das Model Franziska Knuppe und der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD).

(APA/dpa/red)