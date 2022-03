Generali erzielt bestes Ergebnis seit 14 Jahren

Der italienische Versicherungskonzern hat im Vorjahr den Nettogewinn um knapp zwei Drittel ausbauen können.

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat das Jahr 2021 mit einem Nettogewinnwachstum von 63,3 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro abgeschlossen. Das ist das beste Ergebnis seit 14 Jahren. Das operative Ergebnis kletterte um 12,4 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, so hoch wie nie zuvor, was auf die positive Entwicklung aller Geschäftsbereiche zurückzuführen ist, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Bruttoprämien stiegen um 6,4 Prozent auf 75,8 Milliarden Euro und wuchsen sowohl im Lebensversicherungsbereich (plus 6 Prozent) als auch im Schadensbereich (plus 7 Prozent). Den Aktionären wird eine Dividende von 1,07 Euro je Aktie ausgeschüttet, was den Erwartungen des Marktes für ein Jahr entspricht. Der Plan "Generali 2021" wurde erfolgreich abgeschlossen.

"Mit den hervorragenden Ergebnissen, die wir heute vorlegen, beweisen wir einmal mehr, dass wir unsere Versprechen gegenüber dem Markt einhalten können", sagte Generali-CEO, Philippe Donnet.

"Generali ist heute in Bezug auf Kapitalstärke, Rentabilität und Wachstum führend in der Branche, hat ihre Präsenz in Versicherungsmärkten mit hohem Potenzial gestärkt und ihr Vermögensverwaltungssegment ausgebaut. Wir engagieren uns nun für die wirksame Umsetzung unserer Strategie 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', die auf nachhaltiges Wachstum, weitere Verbesserung der Ertragsqualität und Schaffung von Werten für alle Interessensbereiche ausgerichtet ist", so Donnet.

Die Versicherungsgesellschaft ist seit jeher in Mittel- und Osteuropa präsent und wird die vom Krieg betroffenen Gemeinschaften auch weiterhin unterstützen, erklärte Donnet. Generali habe sofort Initiativen ergriffen, um den Flüchtlingen zu helfen.

(APA)