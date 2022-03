Gecko-Vorsitzender Striedinger positiv auf Corona getestet

Auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat sich mit Corona infiziert. Die beiden zeigen keine Symptome und arbeiten von zuhause aus.

Der Co-Vorsitzende der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko), Generalmajor Rudolf Striedinger, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das wurde der Austria Presseagentur von mehreren Quellen bestätigt. Striedinger habe keine Symptome und arbeite von zuhause aus. Offizielle Bestätigung gab es vorerst keine.

Auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) ist positiv auf Covid-19 getestet worden, wie sein Büro Dienstagfrüh mitteilte. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und werde in den nächsten Tagen von zu Hause aus arbeiten. Schützenhöfer ist dreimal geimpft und zeigte bisher keine Symptome. Seine Vertretung in der heutigen Landtagssitzung zu Themen wie Ukraine-Krise wird sein Parteifreund und Landesrat Christopher Drexler übernehmen, hieß es am Dienstag.

Schützenhöfer hatte nach einem routinemäßigen PCR-Test am Dienstag in der Früh ein positives Testergebnis erhalten. In der Aktuellen Stunde des Landtags am Vormittag zur Ukraine-Krise und deren Auswirkungen auf die Steiermark wird Drexler zusammen mit SPÖ-Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Bei der geplanten Befragung Schützenhöfers zu "Debatten über Nato-Beitritt, Neutralität und Erhöhung des Heeresbudgets auf ein Prozent des BIP" - gestellt von Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) - wird ebenfalls Drexler einspringen, teilte das LH-Büro mit.

(APA)