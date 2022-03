Strabag geht auf Distanz zu Oligarchen Deripaska

Strabag-Kernaktionär Haselsteiner kündigt den Syndikatsvertrag mit Oleg Deripaskas Raspera. Das Unternehmen stellt zudem alle Tätigkeiten in Russland ein.

Der börsenotierte Baukonzern Strabag geht nun auf Distanz zum russischen Oligarchen Oleg Deripaska. In einer Aussendung hieß es am Dienstag: Man sei „von seiner Kernaktionärin, der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, darüber informiert (worden), dass sie den Syndikatsvertrag, der mit der UNIQA- und der Raiffeisen-Gruppe sowie Rasperia Trading Ltd. besteht, gekündigt hat, nachdem alle Bemühungen, den russischen Anteil an sich zu ziehen, gescheitert sind."

Der Syndikatsvertrag war seit 2007 in Kraft und sah neben der Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern auch die Koordination von Abstimmungsergebnissen auf der Hauptversammlung vor, heißt es weiter. Strabag-CEO Thomas Birtel sagte dazu: „Der Vorstand begrüßt den Schritt unserer Kernaktionärin, der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, durch die Kündigung des Syndikatsvertrags klare Verhältnisse zu schaffen. Vonseiten des Managements sind wir bereit, alle rechtlich möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Dies bezieht sich im Blick auf die aktuell von Großbritannien und Kanada erlassenen Sanktionen insbesondere auf die Auszahlung von Dividenden. Was das Russland-Geschäft von Strabag betrifft – das inzwischen mit 0,3 % der Konzernleistung eine untergeordnete Bedeutung hat – hat der Vorstand den Entschluss gefasst, die Aktivitäten abzuwickeln.“

Oleg Deripaskas Raspera Trading hält 25,9 Prozent an der Strabag. Weitere Großaktionäre sind die Familie Haselsteiner mit 26,4 Prozent und die Raiffeisen/Uniqa-Gruppe mit 27,5 Prozent.