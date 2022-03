WKStA soll Schelling als Beschuldigten führen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen zwei neue Beschuldigte in der Causa Wolf. Laut Informationen der „Presse“ soll Ex-Minister Schelling einer davon sein.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen in der sogenannten Causa Siegfried Wolf ausgeweitet. Wie die WKStA der „Presse“ am Dienstag bestätigte, werden in der Causa zwei neue Personen als Beschuldigte geführt. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs.

Um wen es sich handelt, konnte die WKStA noch nicht mitteilen. Laut Informationen der „Presse“ soll es sich bei einer der beiden Personen um den früheren Finanzminister, Hans Jörg Schelling (ÖVP), handeln.

Die Vorgeschichte: Vergangenen Juli eröffnete die WKStA ein neues Verfahren rund um den Investor Siegfried Wolf. Bekannt wurden die Ermittlungen am 20. Dezember 2021, als die Ermittler Hausdurchsuchungen an drei Standorten durchführten - im Finanzministerium und an einem Finanzamt. Es geht um die Frage, ob Wolf im Finanzamt wegen einer Reduktion der Steuern interveniert hatte - ob der damalige Generalsekretär im Finanzressort, Thomas Schmid, ihn dabei massiv unterstützt hatte - und ob eine Finanzbeamtin für ihre Unterstützung in der Sache ihren Wunschjob bekam. Für alle genannten gilt die Unschuldsvermutung, Wolf hat die Vorwürfe stets mit Nachdruck dementiert.

Die Debatte rund um Wolfs Steuernachzahlungen begann 2016 - also zu einer Zeit, als Schelling Finanzminister war. Laut „Standard“ war Schelling in der Causa auch mit Wolf in Kontakt.

Schelling selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe. Dass er

möglicherweise als Beschuldigter geführt werde, wusste er auf

Anfrage der Austria Presseagentur nicht. Bei der zweiten Beschuldigten Person soll es sich laut "Standard" um einen Mitarbeiter des Finanzministeriums handeln.