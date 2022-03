Immobilienball: Welches Charity-Projekt gewinnt?

Bis 14. April wird per Online-Voting abgestimmt.

Der 16. Ball der Immobilienwirtschaft findet pandemiebedingt heuer zu einem späteren Zeitpunkt - am 30. April - in der Wiener Hofburg statt. Am Montag wurden die insgesamt sechs karitativen Projekte vorgestellt, die am Charity Voting für den Immobilienball teilnehmen. Dem Siegerprojekt, das am 23. April bekannt gegeben wird, kommt der Gesamterlös aus allen verkauften Spendenkarten zugute.

Für das Online-Voting ausgewählt wurden:

Cha Ya Austria – Errichtung und Ausstattung eines Gesundheitszentrums inkl. Geburtenstation im Nepalesischen Tajakot (Asien), um BewohnerInnen eine medizinische Basisversorgung zu ermöglichen.

Concordia Social Projects – Renovierung von Familien Wohnhäusern in Moldau (Europa), in denen verwaiste und alleingelassene Kinder in einem familienähnlichen Umfeld geschützt aufwachsen können. * Football Helps – Bau des UMOJA Youth Center in Burundi (Afrika), das durch die dort veranstalteten Fußballturniere, sozialen Aktivitäten und Workshops als sichere Anlaufstelle für die 800 betreuten Mädchen und Buben dienen soll.

Mary’s Meals Schulküchen-Patenschaft – Einjährige Schulküchen-Patenschaft für die Schule in Chiputula in Mzuzu, im Norden Malawis (Afrika), um tägliche Schulmahlzeiten für 3361 SchülerInnen zu ermöglichen.

Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine: Humanitäre Hilfe mittels Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe, Cash Assistance, etc., für Millionen Menschen, die vor den kriegerischen Handlungen in der Ukraine fliehen müssen.

Nurturing Uganda – Bau eines Community Centers in Uganda (Afrika), um die nachhaltige Unterstützung bzw. Selbstversorgung der Bevölkerung von Wairaka zu fördern und zu erhalten.

Mehr Informationen unter: www.immobilienball.at/charity