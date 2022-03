Höchster Dienstagswert: 37.125 Corona-Neuinfektionen

Die Infektionszahlen waren an einem Dienstag noch nie so hoch wie heute. Die Zahl der Hospitalisierten steigt stark an, auch auf den Intensivstationen. Seit gestern sind 40 infizierte Menschen gestorben.

Nach etwas weniger Neuinfektionen am Montag, setzt sich heute der Trend der neuen Höchstwerte in der Omikron-Welle fort. Die Ministerien melden 37.125 neue Fälle - so viele wie noch nie an einem Dienstag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 30.939. Auch der Schnitt der vergangenen sieben Tage klettert auf noch nicht dagewesene Höhen: 42.917 beträgt der Sieben-Tages-Schnitt. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt weiter an und liegt heute bei 3363,2. Aktuell gibt es in Österreich 393.595 laborbestätigte aktive Fälle, um 5.665 mehr als am Tag zuvor.

In den Krankenhäusern sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden 131 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion hinzugekommen. Insgesamt werden derzeit 2987 Infizierte stationär behandelt. Auf den Intensivstationen kamen seit gestern 27 Schwerkranke hinzu - so viele waren es zuletzt Ende November 2021. Aktuell werden 219 Infizierte intensivmedizinisch betreut. Innerhalb der vergangenen Woche kamen mussten in den Spitälern 227 Patientinnen und Patienten neu aufgenommen werden, das ist eine Steigerung um acht Prozent.

Durch die hohen Fallzahlen in der Bevölkerung fällt auch immer mehr Spitalspersonal aus, die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich zu. Laut dem Wiener Gesundheitsverbund fallen etwa derzeit an den Kliniken rund zehn Prozent der Belegschaft krankheitsbedingt aus, berichtete der ORF.

Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren sind 15.261 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein in der vergangenen Woche waren es 190. Seit gestern sind 40 infizierte Menschen gestorben.

Höchste Inzidenz in der Steiermark

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz unter den Bundesländern verzeichnet heute die Steiermark mit 3918,1. In Vorarlberg beträgt die Inzidenz 3852,6, in Niederösterreich 3833,6, in Oberösterreich 3609,8 und in Salzburg 3226,6. Auch im Burgenland liegt die Inzidenz seit heute über 3000, genau bei 3123,2. Unter 3000 beträgt die Inzidenz nur noch in Tirol 2805,5, in Wien 2768,8 und in Kärnten 2760,8.

Derzeit haben 69,4 Prozent der Menschen in Österreich einen gültigen Impfschutz

(red./APA)