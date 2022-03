Arbeitslosigkeit auch diese Woche rückläufig

Am Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein positiver Trend erkennbar. Auswirkungen des Krieges in der Ukraine lassen sich noch schwer einschätzen.

Aktuell sind in Österreich 343.518 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 8899 weniger als ist als noch vergangene Woche. „Am Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein positiver Trend erkennbar. Dafür sind neben der noch anhaltenden positiven wirtschaftlichen Dynamik auch saisonale Effekte verantwortlich", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den österreichischen Arbeitsmarkt seien noch schwer einzuschätzen: „Zumindest werden die unsichere Lage und die Sanktionen die wirtschaftliche Dynamik bremsen und auch die Arbeitslosigkeit langsamer zurückgehen lassen. Stärkere negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind nicht auszuschließen.“ Man sehr gut vorbereitet, um Ukrainerinnen und Ukrainer am Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen.

Mitte März des Vorjahres, als die Corona-bedingten Einschränkungen vergleichsweise stärker waren, befanden sich um 131.220 Personen mehr in Arbeitslosigkeit oder in Schulung. Auch im Vergleichszeitraum des Jahres 2020, als der erste Lockdown gerade begann, war der Wert um 33.621 Personen höher. Selbst in der Vorkrisenzeit, Mitte März 2019, waren um 35.668 Personen mehr arbeitslos bzw. in Schulung als aktuell.

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit liegen in dieser Woche bei 171.681 Personen. Das bedeutet im Vergleich zur Vorwoche eine leichte Zunahme um 1582 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum Vergleich: Ende März 2021 wurden 348.487 Personen in Kurzarbeit abgerechnet.