Ab April nur noch fünf PCR-Tests und fünf Antigentests im Monat gratis

Ab April wird die Teststrategie in Österreich eingeschränkt - „wer einen kostenlosen Test braucht, erhält ihn aber“, betont Gesundheitsminister Rauch. Auch die Quarantäneregeln werden gelockert.

Neue Rekordwerte an Corona-Neuinfektionen und die Gratis-Tests vor dem Aus - wie passt das zusammen? Dies wäre nicht vertretbar, betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in einer spontan einberaumten Pressekonferenz. Daher wird es kein komplettes Aus für die Gratis-Tests in Österreich geben.

Denn Testen sei ein wichtiges Instrument in der Pandemie. Man dürfe die hohen Kosten für das Testen aber nicht außer Acht lassen - „wir haben bisher mehr als drei Milliarden Euro aufgewendet für das Testen“, so Rauch. Wie sieht nun aber der weitere Fahrplan aus? Es werde für alle in Österreich lebenden Personen kostenlose Tests „in ausreichendem Ausmaß geben“. Konkret: Ab 1. April stehen für jeden Österreicher pro Monat fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigentests zur Verfügung. „In etwa sind das ein Test pro Woche plus ein paar in Reserve“, so der Gesundheitsminister.

Zusätzlich werde es weiterhin Tests für Menschen mit Symptomen geben, wie auch für „Menschen in besonders heiklen Settings und Situationen“, etwa in Alters- und Pflegeheimen. Sie könnten sich weiterhin auch öfter testen lassen, verspricht Rauch. „Im Großen und Ganzen heißt das: Wer einen kostenlosen Test braucht, erhält ihn auch."

Wie geht es mit den Quarantäne-Regeln weiter?

Auch die Quarantäneregeln werden gelockert. Bisher galt, wer sich mit Covid-19 infiziert hat, muss zehn Tage in Quarantäne, kann sich aber nach fünf Tagen freitesten lassen. Künftig gilt: Wer positiv auf Corona getestet wurde, aber keine Symptome aufweist, muss „nicht mehr vollständig in Quarantäne". Konkret heißt das, „Er/sie muss mit Maske arbeiten gehen, darf Besorgungen machen, er/sie darf aber nicht zu Veranstaltungen gehen oder in die Gastronomie gehen“, führte Rauch aus.

Derzeit werde die Verordnung ausgearbeitet. Sie gilt jedenfalls bis Ende Mai. Am Freitag kommt der Corona-Beratungsstab Gecko wieder zusammen. Wie es mit den Gratis-Tests an Schulen weiter geht, liege im Verantwortungsbereich des Bildungsministeriums. Der zuständige Minister Martin Polaschek (ÖVP) arbeite derzeit an einem konkreten Plan, so der Gesundheitsminister.

(Red.)