Ukraine nimmt am Song Contest teil – und dürfte gewinnen

Die Europäische Rundfunkunion EBU bestätigte die Teilnahme der ukrainischen Band Kalush Orchestra. Für die Buchmacher sind sie klare Favoriten.

Soll man am Eurovision Song Contest teilnehmen, wenn im eigenen Land Krieg herrscht? Die Ukraine hat diese Frage mit Ja beantwortet. Die Europäische Rundfunkunion EBU, die den Song Contest organisiert, bestätigte die Teilnahme der ukrainischen Band Kalush Orchestra beim diesjährigen Wettbewerb in Turin. Heuer soll der Liederwettstreit dem Weltfrieden gewidmet werden, teilten die Organisatoren laut der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagsausgabe) mit.

"Die ukrainische Delegation hat alle Termine einhalten können. Sie ist dabei, ein Back Up-Video für ihre Performance zu drehen, für den Fall, dass die Delegation oder Teile von ihr nicht in Turin anwesend sein können", sagte die für den ESC zuständige Managerin von RAI, Simona Martorelli.

Kalush Orchestra: Plötzlich in der Favoritenrolle

Der ESC will eigentlich unpolitisch sein, doch er ist schon jetzt stark vom Ukraine-Krieg geprägt – auch der Sieg dürfte heuer an die Ukraine gehen. Kalush Orchestra, die mit der Folklore-Hip-Hop-Nummer "Stefania" antreten, liegen bei den internationalen Wettanbietern vorne. Das zeigt ein Überblick auf eurovisionworld.com. Ein Sieg hätte weniger mit dem Song selbst zu tun, sondern wäre eine Solidaritätsbekundung Europas im Ukraine-Krieg. Mitte Februar war die Ukraine, die sich in einem der Halbfinals noch für das Finale qualifizieren muss, in einem Gesamtranking einiger Buchmacher noch im Mittelfeld positioniert.

Das Kalush Orchestra war für die ursprüngliche Kandidatin Alina Pash nachgerückt. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015.

Platz zwei für ein Liebeslied zweiter Männer

Für Österreich treten LUM!X und Pia Maria mit "Halo" an. Im aktuellen Ranking der Wettanbieter liegen sie auf Platz 22. Hinter der Ukraine auf Platz zwei stehen derzeit die italienischen Teilnehmer Mahmood & Blanco (Siegquote 4,25). Die beiden Sänger gewannen mit ihrem Liebeslied "Brividi" im Februar das traditionelle Musikfestival von Sanremo. Auf Platz drei lag Schwedens Starterin Cornelia Jakobs, die mit dem Song "Hold Me Closer" ins Rennen geht.

Russland wurde nach der Invasion in die Ukraine durch den ESC-Veranstalter vom diesjährigen Song Contest ausgeschlossen. Die beiden Halbfinals finden am 10. und 12. Mai statt, das Finale am 14. Mai.

