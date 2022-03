Golf-Staaten erwägen offenbar Vorstoß für Jemen-Friedensgespräche

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen und andere jemenitische Konfliktparteien sollen zu Beratungen nach Riad eingeladen werden.

In die Bemühungen um eine Befriedung des Jemen könnte Insidern zufolge Bewegung kommen. Der in Saudiarabien ansässige Golf-Kooperationsrat erwäge, die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen und andere jemenitische Konfliktparteien zu Beratungen nach Riad einzuladen, sagten zwei Golf-Staaten-Vertreter, die anonym bleiben wollten. Der seit sieben Jahren andauernde Krieg im Jemen gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudiarabien.

Die formalen Einladungen für die vom 29. März bis 7. April geplanten Gespräche sollten in den kommenden Tagen ausgesprochen werden. Während der Iran die schiitischen Houthi-Rebellen unterstützt, führt Saudiarabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten im Kampf gegen diese Aufständischen an.

Riad unterstützt vertriebene Regierung

Saudiarabien unterstützt damit die international anerkannte jemenitische Regierung von Abd-Rabbu Mansour Hadi, die von den Houthi-Rebellen Ende 2014 aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war. Die Houthi werfen Hadi Korruption und Misswirtschaft vor. Der nach Riad geflohene Hadi habe einer Teilnahme an den Gesprächen bereits zugestimmt, erklärten die beiden Regierungsvertreter. Ihnen zufolge will der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, Nayef bin Falah Al-Hajraf, Sicherheitsgarantien für die Houthi-Gesandten übernehmen und sie als Gäste in der in Riad gelegenen Zentrale des Staatenbündnisses begrüßen.

Es blieb zunächst unklar, ob Houthi-Vertreter tatsächlich nach Saudiarabien reisen würden. Der Oman, wo einige Houthi-Vertreter ansässig sind, oder Kuwait, wo es 2015 schon einmal Friedensgespräche gab, gelten als neutralere Verhandlungsorte.

Bisherige Gespräche gescheitert

Erneute Bemühungen der Vereinten Nationen und der USA, einen Waffenstillstand zu erreichen, waren 2021 gescheitert. Seitdem haben sich die Kämpfe noch verschärft. Vergangene Woche unternahm die UNO einen neuen Anlauf, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Am Mittwoch ist zudem eine Geberkonferenz für den Jemen geplant, wo nach UN-Angaben aufgrund der katastrophalen Versorgungslage Millionen Menschen der Hungertod droht.

