Saharastaub sorgt für kuriose Bilder

Eine Südströmung versorgt den europäischen Kontinent gerade mit einer Portion Saharastaub. Nicht nur auf französischen Skiliften oder in der City von Madrid. Auch in Teilen Österreichs färbt der rötliche Staub den Horizont.

Ein Skigebiet in den französischen Pyrenäen sieht der Sahara selbst zum Verwechseln ähnlich. Das zur afrikanischen Wüste am nächsten gelegene Spanien ist am Montag und Dienstag am stärksten von der Staubwolke getroffen worden. In Andalusien war die Sicht etwa für Autofahrer stark getrübt.

Aber auch in Teilen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz war der Himmel zwischenzeitlich leicht rötlich eingefärbt. Etwa in Vorarlberg.

Der Platz Puerta del Sol in Madrid in orange-rot gefärbt. (c) REUTERS (SUSANA VERA)

Gehsteige in Madrid werden vom Staub befreit. (c) REUTERS (SUSANA VERA)

(c) APA/AFP/GABRIEL BOUYS (GABRIEL BOUYS)

(Red.)