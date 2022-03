Was lernen wir? Und wann, wenn nicht jetzt?

Covid-19, der Ukraine-Krieg und die Klimakrise haben uns unsere Schwächen vor Augen geführt und unsere Grenzen aufgezeigt. Was werden wir daraus lernen? Und wann, wenn nicht jetzt? Ein Aufruf.

► Wann werden wir aufhören, unsere Böden umzuwidmen und zuzubetonieren und damit den Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln weiter zu senken?

► Wann werden wir beginnen, die Bauern und Lebensmittelproduzenten zu unterstützen, die auf umweltschonende Weise gesunde Lebensmittel erzeugen?

► Wann werden wir aufhören, weiter Subventionen in schwindelnden Höhen in die sog. Agrar- und Fleischproduktion zu pumpen, unter völliger Ignoranz der Umweltschäden, die sie anrichten?

► Wann werden wir aufhören, durch staatliche Garantien Firmen dabei zu unterstützen, Produktionsstätten für wichtige Güter (gewinnmaxi- und risikominimierend) ins Ausland zu verlagern?

► Wann werden wir beginnen, uns energietechnisch autark zu machen oder wenigstens die Abhängigkeiten zu streuen?

► Wann werden wir politische, finanztechnische, humanitäre Bildung in den Lehrplan aufnehmen, damit die nächsten Generationen zu mündigen Bürgern werden statt zu bequemen, ahnungslosen Anwärtern auf den All-inclusive-Versorgungsstaat?

► Wann werden wir den Föderalismus auf ein verträgliches Maß eindämmen, damit weitreichende Entscheidungen auf hoher Ebene von dafür qualifizierten Menschen getroffen und nicht durch Hunderte „Mitentscheider“ ständig torpediert werden können?

► Wann werden Politiker, Entscheidungsträger, Lobbyisten weiter denken und planen als bis zur nächsten Wahl/Bilanz/Bonusauszahlung?

► Wann werden wir alle nicht nur für unseren Wohlstand, sondern auch für unsere Werte einstehen, auch wenn es unbequem ist?

Wer Visionen hat, braucht keinen Arzt, sondern Mitstreiter, die für wichtige Ziele kämpfen, andere motivieren und für eine lebenswerte Zukunft auf ein paar kurzfristige Vorteile verzichten können.

Monika Havekost-Pierer, 9020 Klagenfurt