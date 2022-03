Metronomy: Ein bisschen Grant für den Dancefloor

Metronomy sind Engländer, die Keyboards und Synthesizer spielen wie Franzosen. Sie machen so etwas wie Tanzmusik für Depressive. Das funktionierte live im Wiener Gasometer prächtig.

Vor acht Jahren tänzelten die Herren von Metronomy noch leichtfüßig in crèmefarbenen Hosen, dunklen Rollkragenpullis und karmesinroten Sportsakkos über die Sommerbühne der Arena. Jetzt im winterlichen Gasometer trug jedes Bandmitglied einfach, was es wollte. Joseph Mount, der Komponist und Sänger, zeigte sogar Mut zur Hässlichkeit: Die Wolle im Gesicht ist ihm signifikant gewachsen, und kleidungstechnisch ist er aus der Ivy League in den Normcore abgestiegen. Befreiung ist offensichtlich angesagt.

Wie auch auf dem siebten Metronomy-Album „Small World“, das den Akzent eher auf konventionelles, melancholisches Singer-Songwriting setzt, statt wie früher das Kollektiv zum Tanz zu bitten. Er habe ein Problem damit, mit 40 noch Partysongs zu spielen, sagt Mount. 40 wird er allerdings erst im September. Und so brachten Metronomy im Gasometer nur drei Lieder des neuen Albums. Gut so, denn nach der langen coronabedingten Konzertpause hegen die Menschen eine Sehnsucht nach reuelosem Herumtoben. Dazu taugte die Mischung aus Songs aus allen Phasen ihrer Karriere.

Aufgeplusterte Ornamente

Besonders wirkmächtig: „Boy Racers“ und „Lying Low“, zwei Synthesizer-Instrumentals, im Grunde wahnsinnig hässlich, aber zugleich höchst funktional. Die Menschen warfen ihre Extremitäten rhythmisch von sich, zeichneten seltsame Zeichen in die schwarze Hallenluft. Diese beiden Stücke enthalten alle Elemente, die Punk und Postpunk einst aus der Musik tilgen wollten. Aufgeplusterte Ornamente und liebliche Klangästhetik, wie sie französische Keyboardbands der späten Siebzigerjahre liebten.

Das Grundgerüst des Repertoires bildeten zum Glück die Lieder der besten Metronomy-Alben: „English Riviera“ und „Love Letters“. Das von einem höchst simplen Keyboardmotiv angetriebene „The Look“, das von der Adoleszenz im Dorf erzählt, das fistelig gesungene „The Upsetter“. Der Shufflebeat von „Salted Caramel Ice Cream“ lockte ebenso zum Tanz wie das von fiepsigen Gitarrenlicks und Synthiemotiven gewürzte „Holiday“.

Obwohl auch die Lieder des neuen Albums einen gewissen Charme haben, sollten Metronomy mit ihrem leicht gespritzten Synthiepop wohl am Dancefloor bleiben. Das heikle Gleichgewicht zwischen Herumgranteln und Jubilieren hält diese Band meisterhaft wie niemand sonst. Am Ende siegte der Optimismus – in einer mächtig anschiebenden Krachnummer, die wirkte wie eine Watschen mit weichem Boxhandschuh. Fein.