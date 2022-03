Auf der Double-Jagd zieht Salzburg einsam seine Kreise

In der Meisterschaft ist man davongezogen, nun soll der nächste Schritt zum vierten Double in Folge gelingen. Gegner WAC wartet im Halbfinale nicht in Bestform.

Wolfsberg. So eindeutig letztlich der Champions-League-Vergleich mit Bayern München (gesamt 2:8) ausfiel, so einsam steht Salzburg im österreichischen Fußball an der Spitze. Elf Zähler Vorsprung in der Meisterschaft lassen beinahe vergessen, dass die Punkte gerade erst geteilt wurden. Der neunte Titel in Folge liegt also parat, obgleich Maximilian Wöber, gegen Robert Lewandowski überfordert und gegen Sturm Goldtorschütze, mahnt: „Es darf nicht in unseren Kopf, dass die Saison schon zu Ende wäre.“

Schließlich kann Salzburg heute (18 Uhr, live, ORF 1) im Cup-Halbfinale beim WAC den Kurs Richtung viertes Double in Folge einschlagen. Im Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt wartet mit Ried ein klarer Außenseiter. Die im Sprichwort oft bemühten anderen Gesetze galten in diesem Bewerb zwar länger als in der Liga, doch auch hier ging mit Ausnahme von 2013 (Pasching) und 2018 (Sturm) der Pokal achtmal in den vergangenen zehn Jahren nach Salzburg.

„Es ist ein K.-o.-Spiel, da geht es wirklich um jeden Meter auf dem Platz“, sagte Trainer Matthias Jaissle, Stürmer Noah Okafor meinte selbstbewusst: „Es ist ein Spiel, da kann alles passieren. Aber ich glaube, wir versuchen es in den 90 Minuten zu Ende zu bringen.“ Gegner WAC wartet ohnehin nicht in Bestform: Nur eines der vier letzten Ligaspiele wurde gewonnen, die beiden Saisonduelle mit Salzburg jeweils 0:2 verloren.

Die Titeljagd der Jungbullen

Noch im Rennen um einen internationalen Titel sind Salzburgs Jungbullen in der Uefa Youth League. Die von René Aufhauser gecoachte U19-Auswahl besiegte Paris St. Germain 3:1 und stieg ins Final-Four-Turnier auf. 2017 gewann Salzburg diesen Bewerb. Für Amadou Haidara (Leipzig), Patson Daka (Leicester), Hannes Wolf (Swansea) oder Trainer Marco Rose (Dortmund) der Startschuss zu erfolgreichen Karrieren.

(swi)