Oligarchen mit beschränktem Luxus

In Russland werden sich reiche Putin-Freunde künftig weder mit Jachten, SUVs noch teuren Handtaschen, Schuhen und Uhren begehrter europäischer Marken eindecken können.

Sie haben schon glanzvollere Zeiten erlebt. Nun macht die EU jenen russischen Oligarchen, die im Umfeld von Staatspräsident Wladimir Putin jahrzehntelang wirtschaftlich profitiert haben, das Leben schwer. Nicht nur durch Einreiseverbote, Beschlagnahme von Vermögen in der EU, sondern nun auch mit einem Exportverbot von Luxusgütern nach Russland. Es ist ein symbolischer Akt. Allerdings ein Akt, der den von Reichtum verwöhnten Personenkreis direkt treffen dürfte.

„Diejenigen, die Putins Kriegsmaschinerie am Laufen halten, sollten nicht länger ihrem pompösen Lebensstil frönen können, während Bomben auf unschuldige Menschen in der Ukraine fallen“, begründete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die neuen Sanktionen. Keine Luxuslimousinen und SUVs von europäischen Autoherstellern mehr: Betroffen sind unter anderem Audi, BMW, Ferrari, Mercedes und Porsche. Ihre Fahrzeuge mit einem Verkaufswert von über 50.000 Euro dürfen künftig nicht mehr nach Russland geliefert werden. Das Exportverbot gilt auch für Jachten und Privatjets. Aber auch Luxusgüter wie Juwelen, Uhren, Designerkleidung, Schuhe und Handtaschen ab 300 Euro sind betroffen. Sogar Pferde dürfen nicht mehr an Russen verkauft werden.