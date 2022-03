Absurdes Wettbieten um Chelsea

200 Kaufinteressenten haben sich in Stellung gebracht, bis Freitag werden Angebote für Chelsea FC noch angenommen. Bestbieter ist die Saudi Media Group – mit 3,2 Milliarden Euro.

3,2 Milliarden Euro lassen Europas Klubfußball, vor allem Englands Premier League, aufhorchen. Vor Chelseas Rückspiel in Lille (21 Uhr, live, Sky; Hinspiel 2:0) für das Champions-League-Achtelfinale sickerte durch, dass nebst 199 anderen, höchstbetuchten Investoren die Saudi Media Group in das Wettbieten um den Traditionsverein eingestiegen ist. Verein und Liga stehen vor einer bizarren Zerreißprobe: In Saudiarabien wurden 81 Hinrichtungen an einem Tag durchgeführt, und Englands Regierung legte Papiere offen, die zeigen, warum Roman Abramowitsch gesperrt wurde. Seine Stahlfirma soll am Bau der russischen Panzer beteiligt sein, die durch die Ukraine rollen.

Während manche „Blues“-Fans weiterhin Abramowitsch-Choräle anstimmen, hält der Oligarch an seinem Vorhaben fest, den Klub, dem er seit 2003 vorsteht, ehestmöglich loszuwerden.

Spielwiese für US-Imperien

Der mit der Verkaufsabwicklung betraute US-Makler Raine Group soll laut „Guardian“ Freitag als Abgabetermin für Angebote festgelegt haben. An der Stamford Bridge ist somit ein neuer Eigentümer nahe. Neben den Saudis stehen vor allem US-Milliardäre ante portas. LA-Investor Todd Boehly, Mitbesitzer der Lakers (Basketball) und Dodgers (Baseball), will einsteigen, weil ihn der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss und der Londoner Immobilientycoon Jonathan Goldstein überzeugt haben.

Im Rennen sind die Ricketts-Familie (Chicago Cubs) oder Robert Johnson (NY Jets). Englands Fußball ist längst ein Klassentreffen amerikanischer Sportimperien. Ob Glazer (United), Kroenke (Arsenal) oder Henry (Fenway Group, Liverpool) – die Premier League ist ihre Spielwiese.