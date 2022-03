„La maison du bois“: Als Film und Serie erstmals verschmolzen

Eine Online-Retrospektive zum Filmemacher Maurice Pialat erinnert an die ästhetischen Möglichkeiten, die das allseits beliebte Format „Serie“ immer noch viel zu oft ungenutzt lässt.

Die sieben Episoden von Maurice Pialats „La maison du bois“ (1971) sind, ihrem TV-Format zum Trotz, ein kleines Filmwunder. Mit seinem Ausflug ins Serienfach steht der große französische Kunstfilmer, dessen Georges-Bernanos-Verfilmung „Die Sonne Satans“ 1987 die Goldene Palme in Cannes gewann, nicht alleine da: Schon lange vor dem anhaltenden Serien-Boom der Gegenwart war die Geschichte des Kinos eng mit mehrteiligen Erzählungen verbunden. Immer wieder zog es dabei auch anerkannte Regiegranden ins damals meist eher abwertend betrachtete Reich der Cliffhanger. Was einen Blick zurück äußerst lohnenswert macht: Über die eigentümlichen Zugänge, die Autorenfilmer wie Ingmar Bergman („Szenen einer Ehe“) oder Jacques Rivette („Out 1: Noli me tangere“) zum Seriellen fanden, lässt sich nämlich nach wie vor trefflich über dessen künstlerisches Potenzial nachdenken. Nicht zuletzt, weil diese oft in höherem Maße von Produktionszwängen befreit waren, als das zumeist selbst heute noch der Fall ist.

Bis 17. März 2022 kann man „La maison du bois“ im Rahmen einer Pialat-Reihe beim Streaminganbieter „La Cinetek“ bewundern. Egal, ob man ihn unter Streaming, Kino oder TV verbucht - der Siebenteiler trifft mitten ins Herz. Er spielt während des ersten Weltkriegs und ist in großen Teilen rund um das titelgebende Haus des Wildhüters Albert und seiner Frau Jeanne angesiedelt. Im Mittelpunkt stehen die drei Buben Hervé, Bébert und Michel, die von ihren Eltern aufs Land geschickt werden, aus Paris, in die Obhut von Albert und Jeanne. Dort erleben sie eine Kindheit am Rande des Krieges, geschützt von großer Liebe, die aus den Bildern selbst zu strömen scheint - und sich als unbedingter Widerstand gegen die Angst und das Grauen stellt.

Uneindeutigkeit statt Plot-Twists

Pialat liefert keine Fortsetzungsgeschichte. Am Spiel mit den Erwartungen, das viele Zuseher bis heute mit dem Format „Serie“ verbinden, ist er kaum interessiert. Stattdessen treibt „La maison du bois“ in einem großen Meer erzählerischer Möglichkeiten. Wie in seinen Kinofilmen bemüht sich der für seinen außergewöhnlichen Naturalismus bekannte Regisseur vor allem darum, der Ambivalenz des alltäglichen Lebens Ausdruck zu verleihen. Dabei gewinnt das widersprüchliche Nebeneinander von Traurigkeit, lächelnden Gesichtern, Spiel und Ernst dank der Zeit, die Pialat den Figuren über sieben Folgen hinweg schenken kann, enorm an Kraft. Satt angespannt auf den nächsten Plot-Twist zu warten, leben wir quasi mit den Menschen mit, erst dadurch entsteht eine tiefgehende Identifikation. Dennoch funktioniert jede einzelne Episode wie ein kleiner Spielfilm.

Vergleichbar ambitionierte Mischwesen aus Film und Serie - etwa Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ (1980) - hatten es nie leicht. Bei Fassbinder beschwerte sich das deutsche Fernsehpublikum über die unverblümt abgebildete Gewalt. Und über schummrige Szenen, die ihnen auf ihren Heimbildschirmen zu dunkel erschienen. Stieß eigenwillige Kunst schon auf der Leinwand auf Widerstand, so war sie im Fernsehen oft gänzlich verpönt. Der Drehbuchautor Pascal Bonitzer meinte einmal, dass im Kino das Uneindeutige regiere, im Fernsehen aber die Aufklärung: Das Kino sei demnach ein Medium der Nacht und der Gangster, das Fernsehen eines des Tages und der Polizisten.

Auf welcher Seite das heutige Streaming in dieser Gleichung steht, ist schwer zu beantworten. In manchen Fällen scheinen die erzählerischen Freiheiten im Serienkontext größer geworden zu sein. Zugleich waltet aufgrund des hohen Produktionsdrucks eine starke ästhetische Nivellierung. Bei Netflix und Co drückt sich jedenfalls die zeitgenössische Dominanz zerstückelter Wahrnehmung aus: Statistiken von Streaminganbietern zeigen, dass Filme auf ihren Plattformen häufig unterbrochen (und so in gewisser Weise auch zur Serie) werden.

Auch Filme sind heute oft Serien

Wobei: Ob etwas „Serie“ genannt werden kann oder nicht, hängt ohnehin nicht vom Medium ab. Man muss nur an die ganzen Superheldenfilme denken, deren Erzählungen immer weiter und weiter gesponnen werden. Auch das Kino hat sich längst serialisiert, ist zu einer endlosen Wiederholungsschleife geworden, die uns in regelmäßigen Abständen zeigt, wie Batman zu Batman wurde. Dabei spielt auch der Abstand zwischen neuen Folgen oder Filmen eine große Rolle: Er baut Erwartungshaltungen auf und beugt Übersättigung vor.

Während des Streaming-Aufschwungs war es eine Zeit lang en vogue, alle Folgen einer Serie gleichzeitig zu veröffentlichen. Gieriges „Bingen“ (sprich: Dauerschauen) wurde als intensive Erfahrung hochgehalten, wenn auch skeptisch beäugt. Inwzischen verlegen sich viele Serienhersteller wieder darauf, ihre Produkte etappenweise publik zu machen, um vom auf diese Weise stetig genährten Popkultur-Diskurs - auf Sozialen Medien und anderswo - zu profitieren. Das hat nicht erst seit den Glanzzeiten des linearen Fernsehens Methode: Bereits eine der ersten Filmserien überhaupt, „What Happened to Mary“ aus dem Jahr 1912, erschien monatlich - gemeinsam mit einem Magazin, in dem Leser raten konnten, was in der nächsten Folge passieren würde. Die Gewinner erhielten 100 Dollar.

Kaum jemand spricht derzeit noch vom „Golden Age of Streaming“: Zu viel Durchschnitt landet längst Monat für Monat in der großen Serien-Wühlkiste. Doch die von Pialat und anderen erforschten Möglichkeiten seriellen Erzählens sind noch lange nicht erschöpft. Nicht nur von David Lynch („Twin Peaks: The Return“) oder Jane Campion („Top of the Lake“) hat man in jüngerer Vergangenheit Mehrteiler gesehen, die die ästhetischen Grenzen zwischen Film und Serie ambitioniert verwischten. Zudem begeisterte erst 2018 „La Flor“ von Mariano Llinás das Filmfestivalpublikum. Llinás drehte den Spieß um und holte die Serie ins Kino: In sechs verspielten Episoden, die jeweils unterschiedlichen Filmgenres angehören, errichtet der argentinische Filmemacher ein faszinierendes Erzähllabyrinth. Gerade in Hinblick auf die Aufmerksamkeitsökonomie der zeitgenössischen Medienlandschaft wäre wünschenswert, dass solche Experimente wieder öfter gewagt werden - ganz gleich, ob im Kino oder beim Streamingdienst ihrer Wahl.