Orbáns verhängnisvolle Nähe zum Kreml

Sein russlandfreundlicher Kurs könnte den ungarischen Premier, Viktor Orbán, die Wiederwahl kosten.

Lange Zeit schien es sehr wahrscheinlich, dass Ministerpräsident Viktor Orbán am 3. April ein viertes Mal die ungarischen Parlamentswahlen gewinnen würde. Doch der Einmarsch von Wladimir Putin in der Ukraine hat die Karten neu gemischt. Orbáns Nähe zum Kreml könnte ihm nun gefährlich werden.

In den späten 1980er-Jahren wurde Orbán für seine scharfe antisowjetische Haltung bekannt, seit 2010 ist er aber wegen seiner prorussischen Haltung stark in die Kritik geraten. Der ungarische Ministerpräsident ist in den vergangenen zwölf Jahren zwölfmal mit Putin zusammengetroffen. Jahr für Jahr hat er sich Moskau sowohl wirtschaftlich als auch politisch weiter angenähert. In seinen Reden etwa hat Orbán begonnen, Brüssel statt Moskau als die bedrohliche imperiale Hauptstadt zu bezeichnen. Und in den von der Regierungspartei Fidesz dominierten Medien tauchen zunehmend Propagandabotschaften des Kreml auf. Ein sicherheitspolitischer Experte, der regelmäßig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftritt, hat den ukrainischen Staatspräsidenten, Wolodymyr Selenskji, unlängst sogar mit Adolf Hitler verglichen.