Warum die Slowakei diesmal hilfsbereit ist

Der Grenzübergang Vyšné Nemecké an der ukrainischen Grenze.

Kaum ein Land ist so skeptisch gegenüber Flüchtlingen wie die Slowaken. Doch für Ukrainer öffnen sie die Herzen.

Die konservativ-katholisch geprägte Slowakei mit ihrer nur 97,85 Kilometer langen direkten Grenze zur Ukraine galt bisher als besonders abweisend gegenüber Flüchtlingen, vor allem aus islamischen Ländern. Im ganzen Jahr 2021 erhielten nach offizieller Statistik des Innenministeriums nur 29 Menschen in dem EU-Land Asyl. In den Jahren davor waren es noch weniger gewesen, nämlich zwischen fünf im Jahr 2018 und elf im Jahr 2020. Doch nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland sprach sich in einer Umfrage von Anfang März eine große Mehrheit von 74,6 Prozent für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aus.

Schon kurz nach Kriegsbeginn hatte Verteidigungsminister Jaroslav Nad' in einem TV-Interview erklärt, sein Land sei zur unbegrenzten Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Nachbarland Ukraine bereit: „Wenn Hunderttausende kommen, dann kümmern wir uns eben um Hunderttausende“, sagte er.