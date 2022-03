Russland tritt aus dem Europarat aus

Der Europarat hat sich bereits am Montag entschieden, Russland zum Verlassen der paneuropäischen Staatenorganisation aufzufordern. Seit zwei Wochen ist das Land suspendiert.

Russland wird eigenen Angaben zufolge aus dem Europarat austreten. "Die Entscheidung, aus dem Europarat auszutreten, ist gefallen. Der entsprechende Brief von Außenminister Sergej Lawrow wurde dem Generalsekretär der Organisation übergeben", sagte der Leiter der russischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Rates, Pjotr Tolstoi, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Russland tritt freiwillig aus dem Europarat aus, dies ist eine ausgewogene und wohlüberlegte Entscheidung", so Tolstoi.

Der Europarat wacht über die Einhaltung der Menschenrechte und gehört nicht zur EU. Das Gremium hatte vor gut zwei Wochen mit der Suspendierung der russischen Mitgliedschaft auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine reagiert. Diese Entscheidung galt als historisch.

„Westliche Vorherrschaft"

Daraufhin kündigte Moskau seinerseits am vergangenen Donnerstag an, als Reaktion nicht länger an der Arbeit in dem Gremium teilnehmen zu wollen. "Russland wird sich nicht an der Umwandlung der ältesten Organisation Europas durch die Nato und die ihr gehorsam folgende EU in eine weitere Plattform für westliche Vorherrschaft und Narzissmus beteiligen", hieß es aus dem Außenministerium. Russland beklagt immer wieder eine angebliche Diskriminierung.

Am Montag wiederum hat der Europarat entschieden, Russland zum Verlassen der paneuropäischen Staatenorganisation aufzufordern. Ansonsten werde man ein Ausschlussverfahren einleiten. Das teilte Doris Bures nach einer außerordentlichen Plenarsitzung der Europarats-Parlamentarier in Straßburg mit.

"Der Europarat steht für die Lehren, die der Kontinent aus Weltkrieg, Faschismus und Zerstörung gezogen hat", betonte Bures. "Wir dürfen nicht hinnehmen, wenn das Friedensprojekt Europa nun mutwillig durch militärische Aggression beschädigt wird. Russland ist dringend aufgefordert von diesem blutigen Irrweg abzulassen." Die "konsequente Haltung des Europarates" habe das Ziel, einen Stopp des Blutvergießens und der Zerstörung zivilen Lebens in Europa zu erreichen.

Nur noch 46 Mitglieder

Der Europarat wurde im Jahr 1949 gegründet und soll insbesondere über die Einhaltung der Menschenrechte auf dem Kontinent wachen. Sein wichtigstes Organ ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der bei Verletzungen der im Jahr 1950 beschlossenen Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) angerufen werden kann. Alle Europaratsmitglieder müssen die EMRK anerkennen.

Nach der Suspendierung Russlands hat der Europarat 46 Mitglieder. Mit Ausnahme von Belarus, Kasachstan und dem Vatikan gehören ihm alle europäischen Staaten an. Russland und die anderen Staaten des sowjetischen Einflussbereichs in Osteuropa waren der Organisation mit Sitz in Straßburg erst nach der Wende im Jahr 1989 beigetreten.

