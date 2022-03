Luxusjachten zweier Oligarchen an der Kette

Die spanischen Behörden konfiszierten Schiffe von zwei russischen Rüstungszaren.

Nun wird auch in Spanien die Luft für die reichen Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin dünner: Die spanischen Behörden beschlagnahmten jetzt zwei Superjachten russischer Oligarchen. Eines dieser Luxusboote, die einen Wert von mehreren Hundert Millionen Euro haben, wurde am Dienstag in einem Hafen der Mittelmeerinsel Mallorca konfisziert. Ein weiteres Schiff wurde bereits am Montagabend im Hafen Barcelonas an die Kette gelegt.



Spaniens Premier Pedro Sánchez kündigte an, dass die Regierung mit Härte gegen Russlands Repräsentanten vorgehen werde. „Putin, sein Regime und die Oligarchen haben sich in diesem System der Korruption in Russland bereichert, indem sie das russische Volk unterdrückten.“ Die Behörden werden weitere russische Besitztümer im Land unter die Lupe nehmen, sagte er.