Selenskijs Armee der Freiwilligen aus aller Welt

Der frühere georgische Verteidigungsminister Irakli Okruashvili - hier ein Archivbild - kämpft freiwillig in der Ukraine

Immer mehr Kämpfer aus dem Ausland schließen sich den ukrainischen Truppen an. Kiew hat eine eigene Internationale Legion ins Leben gerufen. 20.000 sollen sich ihr bereits angeschlossen haben.

Die Kanadier kennen ihn unter dem Namen Wadi. Ein Sniper, einer der tödlichsten überhaupt, wie sein Werdegang auf den Schlachtfeldern offenbar beweist. Noch als Soldat der kanadischen Armee soll er zielgenaue tödliche Schüsse über drei Kilometer abgefeuert haben. Wadi kämpfte bereits in Afghanistan und im Irak, er meldete sich freiwillig, als die Kurden gegen den sogenannten Islamischen Staat ins Feld ziehen mussten. Nun folgte Wadi einem Aufruf Wolodymyr Selenskijs, gab seinen IT-Job in Kanada auf, verließ seine Frau und seinen einjährigen Sohn und schloss sich ukrainischen Truppen an. Zuletzt sei er im umkämpften Donbass gesehen worden, heißt es.

Berufsfreiwillige wie Wadi stricken die Heldengeschichten rund um den Krieg in der Ukraine mit, wobei oft zwischen Wahrheit, Glorifizierung und Mythos kaum zu unterscheiden ist. In jedem Fall hat der ukrainische Präsident Selenskij kurz nach dem russischen Angriff Freiwillige aus dem Ausland aufgerufen, den ukrainischen Soldaten beizustehen. „Rette die Welt! Stehe der Ukraine bei!“ lautet das Motto der Internationalen Legion des Verteidigungsministeriums.

Auf ihrer Webseite gibt die Behörde konkrete Anweisungen, wie unbescholtene Freiwillige vorzugehen haben. Interessenten sollen geübt im Umgang mit Waffen sein und sich zunächst an die ukrainische Botschaft in ihren Ländern wenden; dort folgt nach Übermittlung der Unterlagen ein Gespräch mit dem Militärattaché, ehe die Visafrage geklärt wird. Weniger Erfahrene sollen im logistischen Bereich eingesetzt werden.

Österreicher fragen an