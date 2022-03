Steuer-Prüfung für Hans Jörg Schelling

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt zwei neue Beschuldigte in der Causa Wolf. Einer davon soll der frühere Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sein. Worum es geht – und was er schrieb.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weitet ihre Ermittlungen in der sogenannten Causa Wolf aus. Nun werden fünf statt drei Personen in dem Verfahren als Beschuldigte geführt. Der erste ist Siegfried Wolf selbst, Unternehmer und Investor. Er soll im Finanzministerium interveniert haben, um einen mutmaßlich illegalen Steuernachlass zu bekommen. Der zweite: Thomas Schmid, früherer Generalsekretär im Finanzressort. Er hat sich, so der Verdacht, für Wolf und den Deal massiv eingesetzt. Und die dritte Beschuldigte: eine zuständige Mitarbeiterin des Finanzamtes. Sie soll sich für den Deal eingesetzt und im Gegenzug eine gewünschte Stelle in einem anderen Finanzamt bekommen haben. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Wolf stritt die Vorwürfe stets vehement ab.

Am Dienstag bestätigte die WKStA, dass es zwei weitere Beschuldigte gibt. Die Behörde geht der Frage nach, ob sie Amtsmissbrauch begangen haben. Um wen es sich handelt, konnte die WKStA aber noch nicht kommunizieren. Laut Informationen der „Presse“ soll einer der Beschuldigten der frühere Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sein. Der zweite Beschuldigte ist ein Mitarbeiter des Finanzministeriums, berichtete der „Standard“. Schelling selbst wusste am Dienstag nichts davon, wie er der Austria Presse Agentur sagte. Er weise aber sämtliche Vorwürfe zurück.