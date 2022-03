Die wagemutige Mission in Kiew

In der belagerten Hauptstadt halten die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens während russischer Angriffe die Fahne der EU mit ihrem Besuch hoch.

Im Morgengrauen waren die drei Regierungschefs von Polen aus mit dem Zug aufgebrochen. Bis Einbruch der Dunkelheit wollten sie am Dienstagabend in Kiew ankommen – zu einer Zeit, da Vitali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, schon eine 35-stündige Ausgangssperre verhängt hatte. Der Plan des Trios ging nicht ganz auf.

Doch am Abend war es so weit: Mateusz Morawiecki, Petr Fiala und Janez Janša, die Ministerpräsidenten Polens, Tschechiens und Sloweniens, sowie Jarosław Kaczyński, Polens Vizepremier, erreichten die ukrainische Hauptstadt nach rund zwölfstündiger Fahrt. Das gab Morawiecki auf Twitter bekannt. Und schrieb dazu: „Hier, im kriegszerstörten Kiew, wird Geschichte geschrieben.“ Die Botschaft, von Fiala formuliert: „Ihr seid nicht allein.“ Und Kaczynski, der Chef der Regierungspartei PiS, ging noch weiter: Er schlug die Stationierung einer Friedenstruppe vor, womöglich unter Patronanz der Nato. Beim Nato-Gipfel Ende der kommenden Woche in Brüssel, zu dem sich auch US-Präsident Joe Biden und Justin Trudeau, Kanadas Premier, avisiert haben, wird all dies für Diskussionsstoff sorgen.

Gefährliches Unterfangen

Ihren Solidaritätsbesuch in Kiew hatten die drei Regierungschefs aus Ost- und Mitteleuropa beim inoffiziellen EU-Gipfel in Versailles Ende der Vorwoche ausgeheckt. Sie ließen sich nicht von dem russischen Angriff auf den westukrainischen Militärstützpunkt Jaworiw, nahe der polnischen Grenze, Sonntagfrüh abhalten; und auch nicht von der fortdauernden Bombardierung der Vorstädte Kiews knapp drei Wochen nach Kriegsbeginn.