Wie drei Regierungschefs und eine Journalistin Putin die Stirn bieten

Viele in Europa schauten nicht hin: Doch seit der Zerstörung syrischer Städte ist klar, wozu Putin fähig ist. Jetzt müssen die Städte der Ukraine gerettet werden.

Es ist ein wichtiger Akt der Solidarität, der obendrein Mut erfordert. Die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens wagten sich am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew, die von Russlands Streitkräften mit Raketen und Bomben angegriffen wird. Die Botschaft an die Regierung und die Menschen der Ukraine ist klar: Ihr seid nicht allein.

Der Krieg kann mit diesem Besuch nicht beendet werden. Und doch sind solche starken Symbole wichtig – auch als Signal an den Kreml. Russlands Präsident, Wladimir Putin, hat vor seinem Überfall auf die Ukraine offenbar darauf spekuliert, dass die USA und die EU-Staaten keine gemeinsame Antwort auf sein brutales Vorgehen finden werden. Dass ihnen die Ukraine vielleicht nicht wichtig genug ist, um geeint und scharf zu reagieren. Doch darin hat sich Putin getäuscht.