Assad lässt Söldner für Putins Ukraine-Krieg rekrutieren

Die Anwerbung von prorussischen Kämpfern hat begonnen. Sie sollen für ihren Einsatz in der Ukraine 1000 bis 3000 Dollar erhalten.

Russland hat in Syrien damit begonnen, Kämpfer für den Krieg in der Ukraine anzuwerben. Vorige Woche erst hatte Präsident Wladimir Putin dafür grünes Licht gegeben. In einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des Sicherheitsrates in Moskau teilte Verteidigungsminister Sergei Schoigu dem Staatschef mit, 16.000 Kämpfer aus Nahost warteten nur darauf, auf russischer Seite in der Ukraine eingesetzt zu werden. Putin forderte den Minister auf, alles zu tun, um die Freiwilligen an die Front zu bringen.

Nun werden in Syrien Hilfstruppen ausgehoben, wie die Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Die Anwerbung laufe über Regierungsbehörden und den Geheimdienst in Damaskus, Aleppo und anderen Städten. Rund 40.000 Männer sollen sich bereits als Freiwillige registriert haben. Ihnen werden laut der Beobachtungsstelle 1000 Euro Sold versprochen.

Keine Anzeichen für Truppenverlegung

Die Organisation „Syrer für Wahrheit und Gerechtigkeit“ zitierte einen Behördenvertreter mit den Worten, Namenslisten von Kandidaten würden zur Weitergabe an das russische Militär zusammengestellt.