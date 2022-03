Über "Kriegsgewinne" und die Autofahrer

Die hohen Preise für Benzin und Diesel sind zum Politikum geworden. Der deutsche Wirtschaftsminister prüft auf Kriegsgewinnler bei den Energiekonzernen – und könnte mit dem Ergebnis auch Österreich beeinflussen.

Wer einen Beweis brauchte, wie schnell in der Politik die Prinzipien abgelegt werden, bekam ihn am Sonntag: Da wurde bekannt, die neue deutsche Regierung denke darüber nach, einen staatlichen „Tankzuschuss“ zu bezahlen. Vorgebracht von einem Finanzminister, der auf Eigenverantwortung und schlanken Staat pochte. Und einem Wirtschaftsminister, der das Autofahren einschränken wollte.

Natürlich konnte niemand wissen, in welcher Weltenlage sich die deutsche Regierung nach drei Monaten wiederfinden würde. Es ist Krieg, auch deswegen steigen die Preise an der Tankstelle. In den politischen Kreisen in Berlin fürchteten manche schon länger, sich einer deutschen Gelbwestenrevolte gegenüber zu sehen, sollten Benzin und Diesel wegen der unausweichlichen Mission Dekarbonisierung schnell teuer werden. Die Deutschen und das Autofahren – das ist schließlich eine Beziehung, die sich mit jener der US-Amerikaner zu ihren Waffen vergleichen lässt.

Deswegen darf es nicht überraschen, eine teilgrüne Regierung dabei zu beobachten, das Autofahren zu bezuschussen. Dramatische Zeiten verlangen nach Umdenken. In diese Kategorie fällt ein Vorschlag, den der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck vorlegte: Einen „Markteingriff, den wir so noch nicht durchgespielt haben in Deutschland“. Der Grund: Habeck prüft, ob sich ungenannte Energiekonzerne am Krieg bereichern – und will sie notfalls mit einer Extra-Steuer zur Kasse bitten. Die könnte am Ende auch Unternehmen in Österreich betreffen.