Symbolbild: Die Lehrer, die sich nicht in Quarantäne befinden, haben derzeit viele Überstunden zu leisten.

Den Schulen fehlen die Lehrer. Viele sitzen in Quarantäne. Es wird improvisiert. Auf Team-Teaching und Klassenteilungen wird verzichtet, und manchmal ist früher Schluss.

Eine Krankmeldung nach der anderen trudelte in der Direktion der Mittelschule der Franziskanerinnen in Wels zuletzt ein. Mittlerweile fehlen zehn von 30 Lehrkräften. Sie sind (meist) in Quarantäne. Hier hat, wie vielerorts, die Omikron-Welle zugeschlagen. „Wesentlich schneller als andere Varianten“, sagt Direktorin Doris Neuhofer zur „Presse“.