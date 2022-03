Norwegens Staatsfonds wird Anteile an russischen Firmen nicht los

Grund ist die Schließung der Märkte. Der Handel an der Börse in Moskau etwa ist seit dem 28. Februar ausgesetzt.

Norwegens staatlicher Pensionsfonds kann seine Anteile an russischen Unternehmen nicht wie gewünscht verkaufen. Grund ist die Schließung der Märkte, wie Fondschef Nicolai Tangen am Dienstag mitteilte. Der Handel an der Börse in Moskau etwa ist seit dem 28. Februar ausgesetzt; Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs treffen auch russische Oligarchen, die ansonsten Aktien hätten aufkaufen können.

Die norwegische Regierung hatte die Zentralbank des Landes, die den Fonds verwaltet, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angewiesen, bis 15. März einen Plan vorzulegen, wie russische Aktien und andere Wertpapiere abgestoßen werden können. Der Fonds hält Anteile im Wert von umgerechnet 2,7 Milliarden Euro an Firmen wie Gazprom oder Lukoil. Das sind nur 0,2 Prozent des Gesamtwerts des Fonds von 1,14 Billionen Euro.

Verkauf wird sich „lange hinziehen“

Fondschef Tangen und die Interimschefin der Zentralbank, Ida Wolden Bache, schrieben der Regierung, sie würden ihre Empfehlungen zum Verkauf der russischen Werte vorlegen, "wenn die Märkte wieder normaler funktionieren". Der Verkauf werde sich aber "lange hinziehen".

Das ölreiche Norwegen hatte den Fonds in den 90er-Jahren aufgelegt. Das Geld soll die Wirtschaft gegen die schwankenden Ölpreise absichern und die Leistungen des norwegischen Sozialstaats mit finanzieren.

(APA/AFP)