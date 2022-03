Am Mittwoch werden zwei Dollar-Anleihen fällig. Sollte Russland diese in der stark gefallenen heimischen Währung bedienen, würde die Ratingagentur Fitch dies als Staatspleite werten.

Ein Zahlungsausfall Russlands könnte der Ratingagentur Fitch zufolge in Kürze drohen. Sollte Russland zwei am Mittwoch fällige Dollar-Anleihen in der stark abgewerteten heimischen Währung Rubel bedienen, würde die Agentur dies nach eigenen Angaben nach dem Ablauf einer 30-tägigen Gnadenfrist als Staatspleite werten. Russland müsse die fällig werdenden Zinszahlungen von 117 Millionen Dollar (107 Mio. Euro) in Dollar und nicht in Rubel vornehmen.

Mehrere Ratingagenturen hatten ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit Russlands zuletzt tief in den Ramsch-Bereich gedrückt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält gravierende Folgen für das weltweite Finanzsystem im Fall einer Staatspleite Russlands jedoch für wenig wahrscheinlich.

(APA/Reuters)