Neues Allzeithoch: 58.583 Neuinfektionen in Österreich

Innerhalb von zwei Jahren Pandemie waren die Infektionszahlen noch nie so hoch. Heute werden fast 60.000 neue Fälle gemeldet. In den Spitälern werden wieder mehr als 3000 Infizierte behandelt.

Heute vor zwei Jahren begann der erste Corona-Lockdown in Österreich. Gestern gab der dritte Gesundheitsminister seit damals bekannt, dass die kostenlosen Testmöglichkeiten stark eingeschränkt und die Quarantäneregeln für infizierte Personen gelockert werden. Gleichzeitig waren die Infektionszahlen noch nie so hoch wie jetzt. Die Ministerien melden 58.583 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Damit wurde in wenigen Tagen der Höchstwert vom vergangenen Donnerstag mit 49.432 Neuinfektionen übertroffen. Am Vortag wurden noch 37.125 neue Fälle gemeldet.

Der extreme Anstieg bei den Infektionszahlen spiegelt sich auch im Schnitt der vergangenen sieben Tage und der Sieben-Tages-Inzidenz wieder. Auch diese beiden Werte waren noch nie so hoch wie derzeit. Der Schnitt ist auf 44.458 angestiegen, die Inzidenz auf 3484. Am Mittwoch lagen sie noch bei 32.661 und 2559,4. Allein in der vergangenen Woche haben sich 311.208 Menschen in Österreich mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell laborieren 416.899 Personen an einer Infektion.

Auch in den Spitälern ist die Situation zunehmend angespannt. Durch die hohe Zahl an Ansteckungen fällt Personal krankheitsbedingt aus. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist die Corona-Infektion nur noch eine Nebendiagnose, wodurch die Infizierten auf viele Stationen verteilt sind -eine zusätzliche Belastung für das Spitalspersonal.

Wieder mehr als 3000 Hospitalisierte

Derzeit werden 3033 Infizierte stationär behandelt, um 46 mehr als gestern. Davon werden 221 auf den Intensivstationen betreut, um zwei mehr als am Vortag. Binnen einer Woche ist die Anzahl der schwerkranken ICU-Patientinnen und -Patienten um beachtliche 39 Patienten gestiegen.

Auch die Entwicklung der Mortalitätskurve gibt Anlass zur Sorge. SARS-CoV-2 hat in den vergangenen 24 Stunden weitere 28 Menschen das Leben gekostet. Im Sieben-Tages-Schnitt sterben inzwischen pro Tag 25,1 Menschen an Covid-19. In den vergangenen sieben Tagen wurden 176 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Pandemie seit Ausbruch 15.289 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 170,3 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich fast 3,29 Millionen bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie rund 2,85 Millionen Menschen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 35.251 wieder gesund.

Höchstwerte in Wien und Niederösterreich

Wien und Niederösterreich verzeichnen mit 13.052 bzw. 12.522 ebenfalls neue Höchststände an Neuinfektionen. Indes überschritt die Steiermark als erstes Bundesland die 4000er-Marke bei der Inzidenz. Diese beträgt aktuell 4064,9. In Niederösterreich liegt sie mit 3910,8 ähnlich hoch, Wiens Inzidenz ist mit 2982,1 deutlich niedriger. Vorarlberg kratzt mit 3984,1 ebenfalls an der 4000er-Marke. In Oberösterreich liegt die Inzidenz bei 3725,3, in Salzburg bei 3388,6 und im Burgenland bei 3169,5. Neben Wien verzeichnen nur noch Tirol (2825,4) und Kärnten (2779,6) eine Inzidenz unter 3000.

Höchstwerte bei den Neuinfektionen verzeichnet auch Oberösterreich mit 10.735, die Steiermark mit 9600, Salzburg mit 3776 und Vorarlberg mit 2811. In Tirol gab es seit gestern 3358 neue Ansteckungen, in Kärnten 1723 und im Burgenland 1006.

Gültige Impfzertifikate weiter rückläufig

Das Impfen gegen Corona stößt auf immer weniger Interesse. 3.404 Personen haben sich am Dienstag gegen Covid-19 schützen lassen. Das waren um 1.000 weniger als am vorangegangenen Dienstag. Von den Geimpften waren 269 Erststiche, 804 Zweitstiche und 2.331 Drittstiche. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.809.394 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. 6.227.130 Menschen und somit 69,3 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 75,5 Prozent. In Niederösterreich haben 71,5 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,1 Prozent. Nach Wien (68,4), Tirol (67,4), Kärnten (66,3), Salzburg (65,6) und Vorarlberg (65,4) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 64,9 Prozent.

Mitreden bei der Coronakrise: Kamen die Lockerungen zu früh? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(red./APA)