Neues Allzeithoch: 58.583 Neuinfektionen in Österreich

Innerhalb von zwei Jahren Pandemie waren die Infektionszahlen noch nie so hoch. Heute werden fast 60.000 neue Fälle gemeldet.

Heute vor zwei Jahren begann der erste Corona-Lockdown in Österreich. Gestern gab der dritte Gesundheitsminister seit damals bekannt, dass die kostenlosen Testmöglichkeiten stark eingeschränkt und die Quarantäneregeln für infizierte Personen gelockert werden. Gleichzeitig waren die Infektionszahlen noch nie so hoch wie jetzt. Die Ministerien melden 58.583 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Damit wurde in wenigen Tagen der Höchstwert vom vergangenen Donnerstag mit 49.432 Neuinfektionen übertroffen. Am Vortag wurden noch 37.125 neue Fälle gemeldet.

Der extreme Anstieg bei den Infektionszahlen spiegelt sich auch im Schnitt der vergangenen sieben Tage und der Sieben-Tages-Inzidenz wieder. Auch diese beiden Werte waren noch nie so hoch wie derzeit. Der Schnitt ist auf 44.458 angestiegen, die Inzidenz auf 3484. Am Mittwoch lagen sie noch bei 32.661 und 2559,4. Allein in der vergangenen Woche haben sich 311.208 Menschen in Österreich mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell laborieren 416.899 Personen an einer Infektion.

Auch in den Spitälern ist die Situation zunehmend angespannt. Durch die hohe Zahl an Ansteckungen fällt Personal krankheitsbedingt aus. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist die Corona-Infektion nur noch eine Nebendiagnose, wodurch die Infizierten auf viele Stationen verteilt sind -eine zusätzliche Belastung für das Spitalspersonal.

Derzeit werden 3033 Infizierte stationär behandelt, um 46 mehr als gestern. Davon werden 221 auf den Intensivstationen betreut, um zwei mehr als am Vortag. Seit gestern sind 28 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben.

Weitere Informationen in Kürze.

