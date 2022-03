In dieser Kunst arbeitet die Hefe

Eine spannende Kooperation mit Biotechnologie: "Fermenting Futures" im Künstlerhaus.

Bier, Brot, Medikamente, Chemikalien - vom Haushalt bis zur Industrie kommt Hefe zum Einsatz. Jetzt (noch bis 22. März) steht der winzige einzellige Organismus im Mittelpunkt einer hoch spannenden Ausstellung im Künstlerhaus: "Fermenting Futures" nennen Anna Dumitriu und Alex May ihr Projekt. Dumitriu gehört zu den bekanntesten Vertreterinnen der Bioart - einer Kunstrichtung, die mit lebenden, meist synthetischen Organismen arbeitet, wodurch ein Labor zum Atelier wird. Bekannt ist Dumitriu für ihr "Pestkleid": Die Stickereien auf dem historischen Seidenkleid sind mit der DNA von Bakterien der Art Yersinia pestis imprägniert.

In Wien konzentriert sie sich auf den Hefepilz. Das Duo arbeitet mit einer speziellen Hefe, die gleichzeitig Kohlenstoff binden und Milchsäure zur Herstellung von PLA-Kunststoff (ein Polymer der Milchsäure) abgeben kann. Da diese spezielle Hefe namens Pichia pastoris nicht gezeigt werden darf - denn genetisch modifizierte Organismen sind in Ausstellungen nicht erlaubt -, präsentieren sie Relikte der Gärungsprozesse: das magisch blubbernde Glasgefäß mit rosafarbenem Wasser, das durch Schläuche mit einem Holzsockel verbunden ist. Außen zieren es merkwürdige Formen, die auch die Wand wie in einer feindlichen Übernahme bevölkern. Es sind 3-D-Scans von Schwarzhefe kolonien, bekannt als krankheitserregende Bösewichte auf Möbeln und in Spülmaschinen - hier verwandelt in wunderschöne Skulpturen. Schaut man genau hin, sieht man auf den Wandobjekten die kleinen Hefezellen.