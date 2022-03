Münchener Rück stoppt Russland-Geschäft

Bestehende Verträge in Russland und Belarus werden nicht erneuert, das Neugeschäft habe man eingestellt, teilte der weltgrößte Rückverischerer mit.

Nach den Konkurrenten Swiss Re und Hannover Rück hat auch der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück (Munich Re) den Rückzug aus Russland beschlossen. "Bestehende Verträge in Russland und Belarus werden nicht erneuert. Das Neugeschäft hat Munich Re eingestellt", teilte das Unternehmen in München mit. "Analog wird mit Kapitalanlagen in der Region verfahren."

Ausnahmen davon gebe es nur, wenn von dem Rückzug "schützenswerte Personen oder Unternehmen negativ betroffen wären" und es trotz der Sanktionen überhaupt möglich sei. Die Münchener Rück erklärte: "Wir unterstützen ausdrücklich die von der westlichen Wertegemeinschaft auf den Weg gebrachten Sanktionen - auch in dem Wissen, dass diese auch für unsere Volkswirtschaften nicht folgenlos bleiben."

