Fünf tote Reporter in der Ukraine: Vorwurf des gezielten Feuers

Fox News trauert um zwei Mitarbeiter, drei weitere Journalisten starben in den Tagen zuvor. In der Ukraine heißt es, man schieße gezielt auf Reporter.

Er hatte es gehasst, im Newsroom zu sitzen. Und sein liebster Ratschlag war, auch in den schlimmsten Situationen, „to keep on smiling“. Es ist ein berührender Beitrag, den Fox News über den sympathischen Kameramann und Fotografen Pierre Zakrzewski verfasst hat. Der Sender trauert um den langgedienten Journalisten, der trotz seiner großen Erfahrung in Kriegsgebieten - etwa im Irak oder Afghanistan - Anfang der Woche in der Ukraine getötet worden war.

Zusammen mit seiner erst 24-jährigen Kollegin Oleksandra Kuvshynova war er am Montag in einem Auto nahe bei Kiew erschossen worden. Kuvshynova, die man als Sasha kannte, half den Fox-Journalisten als Beraterin: dabei, Quellen und Geschichten zu finden - oder einfach durch die Stadt zu kommen. Sie war liebenswürdig, lustig und tapfer, hieß es vom Sender. Der Kameramann und die junge Journalistin waren am Montag mit dem Korrespondenten Benjamin Hall in Horenka unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geriet.

Hall ist nach Angaben des TV-Senders Fox News inzwischen außerhalb der Ukraine und in Sicherheit. Er sei bei Bewusstsein und guter Dinge, erklärte der US-Sende am Mittwoch. Er bekomme "die bestmögliche medizinische Versorgung der Welt". Der Sender machte keine genauen Angaben zu Verletzungen und Aufenthaltsort Halls.

Zakrzewski und Kuvshynova sind nicht die einzigen Journalisten, die in weniger als drei Wochen in der Ukraine starben. Seit Beginn des Kriegs sind mindestens fünf getötet worden, heißt es von der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa: Außer den neuesten Opfern starben der US-Journalisten Brent Renaud und die ukrainischen Reporter Wiktor Dudar und Jewhen Sakun. Mehr als 30 Journalisten wurden demnach verletzt, diese Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Gezielt gefeuert auf Journalisten?

"Die russischen Besatzer kämpfen gegen eine objektive Berichterstattung ihrer Kriegsverbrechen in der Ukraine, sie töten und beschießen Journalisten", so Denisowa. Reporter Dudar sei in der Nähe der südukrainischen Großstadt Mykolajiw getötet worden, Kameramann Sakun durch einen Raketenangriff in Kiew. Auch auf ausländische Reporter sei gezielt gefeuert worden. Dabei seien mehrere Journalisten verletzt worden, darunter ein Schweizer und zwei Dänen. Eine Crew des britischen Senders Sky News hatte selbst gefilmt, wie sie in Butscha nordwestlich von Kiew beschossen wurde. Dabei wurde Reporter Stuart Ramsay verletzt.

Russland hat bisher mehrere Fernsehtürme gezielt zerstört oder getroffen, darunter in Kiew und nahe des nordwestukrainischen Riwne. Damit soll die Kommunikation erschwert werden. Dabei gab es mehrere Tote.

